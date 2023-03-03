Çiğdem Toker kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Çiğdem Toker'in hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Çiğdem Toker geliyor. Peki, Çiğdem Toker kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi ne, evli mi, hangi kanalda çalışıyor? Çiğdem Toker'in hayatı, biyografisi ve kariyerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Fox TV'de yayınlanan Orta Sayfa programına da katılan gazeteci ve yazar Çiğdem Toker'in hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Çiğdem Toker kimdir, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

ÇİĞDEM TOKER KİMDİR?

Çiğdem Toker (15 Ağustos 1965, Diyarbakır, Türkiye), Türk gazeteci ve yazar.

Yaşamı

Diyarbakır'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Gazetecilik kariyeri

Gazeteciliğe üniversite öğrencisiyken Anka Ajansı'nda başladı. Günaydın, Ulus gazetelerinde, Nokta dergisinde kültür sanat, adliye muhabiri olarak stajlar yaptı.

1988'de Anadolu Ajansı'nın açtığı sınavları kazanarak, Devlet Güvenlik Mahkemesi ve yüksek yargı muhabiri olarak çalıştı. 1990-1993 yıllarında haftalık yayınlanan Ekonomik Panorama dergisinde, 1993-2008 döneminde de aralıksız 15 yıl Hürriyet gazetesinin Ankara Bürosu'nda ekonomi muhabiri olarak görev yaptı. Vergi, enerji, kamu ihaleleri, özelleştirme, rekabet politikalarını izledi. Bu dönemde TBMM'de bütçe, mali mevzuat ve 2001 kriz sürecinde çıkarılan kanunların Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki yasama süreçlerini haberleştirdi. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası toplantıları yurt dışında izledi.

Habertürk gazetesinin ilk Ankara temsilcisi olarak gazetenin Ankara bürosunu kurdu. İstifa ederek ayrıldı. Bağımsız internet gazetesi T24'ün ilk yayınlarında OECD'nin hazırladığı "Futbolda Kara Para Aklama" raporunu tercüme ederek dizi yazısıyla yer aldı. 2009-2013 arası Akşam gazetesinde köşe yazarı ve Ankara temsilcisi olarak çalıştı. TMSF'nin Türk Medya Grubu'na el koyma sürecinde kendi isteğiyle ayrıldı.

2021'den beri FOX'da Doğan Şentürk'ün moderetörlüğündeki, Orta Sayfa programında Murat Yetkin, Nevşin Mengü ve Deniz Zeyrek ile birlikte yer almaktadır.

Kitapları