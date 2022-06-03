Çiğdem Toker kimdir? Çiğdem Toker kaç yaşında, nereli? - Haberler

1993'den itibaren bir süre Hürriyet gazetesi Ankara bürosunda ekonomi muhabiri olarak çalıştı. Daha sonra Akşam gazetesinin Ankara temsilcisi oldu, bu gazetede köşe yazıları yazdı. Hayatı merak edilen Çiğdem Toker kimdir? Çiğdem Toker kaç yaşında, nereli? Çiğdem Toker hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ÇİĞDEM TOKER KİMDİR?

Gazeteci, köşe yazarı, seslendirme sanatçısı. 15 Ağustos 1965, Diyarbakır doğumlu. Denizli Lisesini ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Gazeteciliğe 1986da Anka Ajansı'nda kültür-sanat muhabiri olarak başladı. Bir ara TRT'de seslendirme yaptı.

Günaydın gazetesi ve Nokta dergisinin ardından, 1988'de Anadolu Ajansı'nın açtığı sınavları kazanarak, bu kurumda yüksek yargı ve DGM muhabirliği yaptı. 1990'da haftalık "Ekonomik Panorama" dergisine geçti.

1993'den itibaren bir süre Hürriyet gazetesi Ankara bürosunda ekonomi muhabiri olarak çalıştı. Daha sonra Akşam gazetesinin Ankara temsilcisi oldu, bu gazetede köşe yazıları yazdı.

Çiğdem Toker, daha sonra Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarı olarak çalışmalarını sürdürdü. Cumhuriyet gazetesinin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı'nda yönetim değişikliğinin ardından gazetedeki yazarlık görevinden istifa eden Çiğdem Toker, 25 Eylül 2018'de Cumhuriyet'ten ayrılarak Çiğdem Toker Sözcü gazetesine geçti.

Siyaset ve devlet adamı Doç. Dr. Abdüllatif Şener'le yaptığı uzun röportajından oluşan "AbdüllatifŞener: Adım da Benimle Beraber Büyüdü" (2008) adlı bir kitabı da yayımlanmıştı.

Çiğdem Toker, evli; Bulut, Tan ve Gün'ün annesidir.

ÖDÜLLERİ

İÜ İktisat Fakültesi'nin "En İyi İktisat Muhabiri" (1995)

"Sabah" gazetesinin "Muammer Yaşar Bostancı Büyük Ödülü (1997)

"Milliyet" gazetesi "Abdi İpekçi Barış ve Dostluk Ödülü (2001)

TGC'nin "Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü (2005)

Kitapları:

AbdüllatifŞener: Adım da Benimle Beraber Büyüdü (2008), Bütçeyi Hasta Eden Bir Sağlık Modeli: Şehir Hastaneleri (Türkiye'de Sağlıkta Kamu-Özel Ortaklığı- Şehir Hastaneleri, Derleyen: Kayıhan Pala, 2018).

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