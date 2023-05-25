Çiğdem Kılıçgün Uçar kimdir? Çiğdem Kılıçgün Uçar kaç yaşında, nereli? Çiğdem Kılıçgün Uçar hayatı ve biyografisi!
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Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Çiğdem Kılıçgün Uçar hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Çiğdem Kılıçgün Uçar'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Çiğdem Kılıçgün Uçar kimdir? Çiğdem Kılıçgün Uçar kaç yaşında, nereli? Çiğdem Kılıçgün Uçar hayatı ve biyografisi!
Gündemde yer alan isimlerden biri olan Çiğdem Kılıçgün Uçar hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Çiğdem Kılıçgün Uçar'ın hayatını araştırıyor. Peki, Çiğdem Kılıçgün Uçar kimdir? Çiğdem Kılıçgün Uçar kaç yaşında, nereli? Çiğdem Kılıçgün Uçar hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.
ÇİĞDEM KILIÇGÜN UÇAR KİMDİR?
Çiğdem Kılıçgün Uçar, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin Eş Sözcüsüdür. Çiğdem Kılıçgün Uçar, kariyerini toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınların güçlendirilmesini desteklemeye gönül verdi. Ayrıca kadın haklarıyla ilgili çeşitli yüksek profilli davalarda yer aldı.