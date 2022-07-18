Genellikle sabah saatlerinde futbolun nabzını tutmakla birlikte ağırladığı konuklarla birlikte gündeme yön vermektedir. Sosyal hayatında ise gezmeyi çok seven Ceylan, Ruhum Yollarda isimli blogunda gittiği ülkeleri kaleme almakta ve oldukça başarılı içerikler üretmektedir. Peki, Çiğdem Ceylan kimdir? Çiğdem Ceylan kaç yaşında, nereli? Çiğdem Ceylan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ÇİĞDEM CEYLAN KİMDİR?

Güzel sunucu Çiğdem Ceylan 29 Temmuz 1987 İstanbul doğumludur. 34 yaşındadır. Aslen Karadenizlidir. Annesi tarafından ise Bulgaristanlıdır. Turkuvaz Medya'ya bağlı A Spor'da sunuculuk görevi üstlenmektedir. Genellikle sabah saatlerinde futbolun nabzını tutmakla birlikte ağırladığı konuklarla birlikte gündeme yön vermektedir. Sosyal hayatında ise gezmeyi çok seven Ceylan, Ruhum Yollarda isimli blogunda gittiği ülkeleri kaleme almakta ve oldukça başarılı içerikler üretmektedir. En sevdiği ülke Hollanda olabilir çünkü senede 4-5 kez gittiğini ifade etmiştir.

EĞİTİM HAYATI

Ümraniye Anadolu Lisesi'nde ortaöğretimini tamamlayan Çiğdem Ceylan, İstanbul Üniversitesi'nde Ekonomi bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede işletme alanında yüksek lisans yaptı. Ayrıca Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde spikerlik ve sunuculuk dersleri aldı. Aynı akademide diksiyon ve sunum becerileri hakkında da öğrenim gördü.

TELEVİZYON KARİYERİ

Ekonomi alanlarında gördüğü öğrenimlerin ardından Çiğdem Ceylan'ın televizyon dünyasına girişi de bu yönde oldu. Dünya Ekonomi TV'de 8 ay çalıştı. Ekometre, Çalışma Hayatı ve Reel Analiz ile izleyicilerin karşısına çıktı. 2014 yılının ekim ayından itibaren A Haber ve A Spor'da görevler aldı. Şu anda Sabah Sporu programını sunmaktadır.

12 Mart 2022 itibarıyla "7 yıldır sürdürdüğüm Sahab Sporu programına hafta içi veda ediyorum. Artık sizlerle A Spor'da öğleden sonra buluşacağız. Master eğitimimi ve kariyerimi beraber yürüteceğim. Farklı ve yoğun bir döneme giriyorum. Bu arada her cumartesi yine Sabah Sporu ile beraberiz" açıklaması yapmıştır.

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