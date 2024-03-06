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Çiğdem Bora kimdir? Memleket Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Çiğdem Bora kaç yaşında, nereli?

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Memleket Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Çiğdem Bora kaç yaşında, nereli? Memleket Partisi'nin Edirne Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Çiğdem Bora hakkında merak edilenler artıyor. Çiğdem Bora'nın yaşı ve nereli olduğu konusu gündemde. İşte, Çiğdem Bora hakkında detaylı bilgiler...

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi Edirne Belediye Başkan adayı ise Çiğdem Bora oldu. Çiğdem Bora kimdir? Çiğdem Bora nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ÇİĞDEM BORA KİMDİR?

1978 yılında Sarıkamış'ta doğan ve 2 yaşından itibaren Edirne'de yaşamını sürdüren Çiğdem Bora, lise eğitimini Edirne İlhami Ertem Lisesi'nde tamamladı. Liseyi bitirdikten sonra Almanya'ya yerleşen ve burada uzun yıllar boyunca medya sektöründe çalışan Çiğdem Bora 15 yıl boyunca önemli emekler verdi. Aynı zamanda Türkiye'nin çeşitli gecelerini Alman halkına tanıtarak kültürel etkileşime katkı sağladı. 2009 yılından bu yana Avrupalı Bayan Dergisi, Avrupalı Sport Dergisi, Siyaset Dergisi Avrupalı Bayan Expres Baskı "Yürü Türkiyem Kim Tutar Seni" ve Avrupalı Bayan Gazetesi gibi yayınların imtiyaz sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapan Çiğdem Bora editöryel yazılarıyla dikkat çekti ve gündemde önemli bir yer edindi.

Şimdi ise Edirne için Memleket Partisi'nden belediye başkan adayı olarak 31 Mart yerel seçimlerinde yarışacak olan Çiğdem Bora, hizmet adına atacağı adımlarla ilçenin kalkınmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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