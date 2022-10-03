Güneydoğu'da oldukça fazla tüketilen besin çiğ köfteye buz konmasının nedeni araştırılıyor. Peki, Çiğ köfte neden buzla yoğrulur? Çiğ köfteye neden buz konulur?

Türkiye'nin birçok yöresinde sıklıkla tüketilen çiğ köftenin içine buz konuluyor. Birçok vatandaşımız neden çiğ köftenin içine buz konulduğunu merak ediyor. Peki, Çiğ köfte neden buzla yoğrulur? Çiğ köfteye neden buz konulur? İşte detaylar haberimizde...

ÇİĞ KÖFTEYE NEDEN BUZ KONULUR?

Güneydoğu'da oldukça fazla tüketilen besin çiğ köfteye buz konmasının nedeni içerdiği bulgurun şişmemesi içindir. Özellikle yaz aylarında çiğ köfte yapımında kullanılan buz çiğ köfteye bulgurun şişmemesi için konulur.

Bulgur, isot, kıyılmış et, salça, soğan, maydanoz ve çeşitli baharatların yoğurulup karıştırılması ile hazırlanan, ısıl işlem görmeden (pişirilmeden) tüketilen çiğ köfte, Türkiye'nin birçok yöresinde sıklıkla tüketilir.

ÇİĞ KÖFTE MALZEMELERİ

1, 5 su bardağı çiğ köftelik esmer bulgur

1 su bardağı sıcak su

2 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı isot

1 adet küçük boy soğan

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı nar ekşisi

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet limonun suyu

ÇİĞ KÖFTE YAPILIŞI

Bulgurun üzerine sıcak su döküp suyu çekmesini bekletelim.

Rendelemiş olduğunuz soğanın fazla suyunu tülbent yardımıyla sıkalım.

Bütün malzemeyi robot içine koyup yavaşça robottan çekelim.

Arada robottun ağzını açıp kenarlara yapışan malzemeyi toparlayarak tüm malzemelerin ince çekilmesini sağlayalım.

Tüm malzemelerin karıştığına emin olunca bir yoğurma kabı içerisinde bir kez karıştırıp ceviz büyüklüğünde parçalar alarak şekil verelim.