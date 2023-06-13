Missouri'de 54 yaşındaki adam, bir marketten aldığı çiğ istiridyeleri tükettikten sonra et yiyen Vibrio vulnificus bakterisine yakalandı. Peki, Çiğ istiridye yenir mi? Çiğ istiridye öldürür mü?

Amerika'nın Missourieyaletinde yaşayan 54 yaşındaki adam, bir mağazadan aldığı çiğ istiridyeleri yedikten sonra et yiyen bir bakteriye yakalandı. Mağazadan istiridye almışolan kişilere bu ürünleri hemen atma çağrısı yapıldı. Peki, Çiğ istiridye yenir mi? Çiğ istiridye öldürür mü?

ÇİĞ İSTİRİDYE YENİR Mİ?

Missouri'de 54 yaşındaki adam, bir marketten aldığı çiğ istiridyeleri tükettikten sonra et yiyen Vibrio vulnificus bakterisine yakalanarak hayatını kaybetti. Bu olayın ardından, mağazadan istiridye satın alan tüm kişilere, ürünleri atma çağrısı yapıldı. Bu bakteri, genellikle yaz aylarında ılıman kıyı sularında bulunur ve çiğ ya da az pişmiş kabuklu deniz hayvanları tüketilerek bulaşır.

Sağlık departmanının açıklamasına göre, istiridyeler muhtemelen işletmeye ulaştığında zaten bakteri ile kirliydi. İşletmedeki tüm istiridyelere el konuldu.

Vibrio vulnificus bakterisi genellikle yaz aylarında ılıman kıyı sularında bulunur ve çoğunlukla çiğ ya da az pişmiş kabuklu deniz hayvanları tüketilerek bulaşır. Bu bakteri aynı zamanda kirli suya maruz kalan ve cilt lezyonları olan kişilerde yara enfeksiyonuna da sebep olabilir.

Vibrio vulnificus enfeksiyonunun belirtileri genellikle enfeksiyondan 12 ile 72 saat sonra görülür ve hastalığın ölüm oranı yaklaşık %33'tür. Bu bakteri, deniz ürünlerine bağlı ölümlerin %95'inden fazlasından sorumlu olmasıyla bilinir.