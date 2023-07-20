Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğün 12. baskısı ile birlikte pek çok sözcüğün yazımında değişikliğe gitti. Böylece merak edilmekte olan Çiğ börek mi? Çi börek mi? Sorusu da yanıt buldu. Peki, Çiğ börek mi? Çi börek mi? TDK'ye göre Çiğ börek nasıl yazılır? Çiğ börek nasıl yazılır?

Çiğ börek mi? Çi börek mi? Tartışması birçok insan tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyordu. TDK'ye göre Hasır altı nasıl yazılıyor, doğrusu nedir, nasıl yazılmalı şeklinde birçok detayı araştırılıyor. Peki, Çiğ börek mi? Çi börek mi? TDK'ye göre Çiğ börek nasıl yazılır? Çiğ börek nasıl yazılır?

ÇİĞ BÖREK Mİ? Çİ BÖREK Mİ?

Türk Dil Kurumu, bazı kelimelerin yazımını değiştirme kararı aldı. Bunlardan birisi de " Çiğ börek " olarak kullanılan kelime oldu. Yeni karara göre Çiğ börek yerine Çi börek yazacağız. İşte yapılan tüm değişiklikler;

Marmara Ereğlisi (eski) / Marmaraereğlisi (güncel)

Yakan top (eski) / yakantop (güncel)

Kümeden düşmek (eski) / küme düşmek (yeni)

Kayyum (eski) / kayyım (güncel)

Yeşilsoğan (eski) / Yeşil soğan (güncel)

Hasıraltı (eski) / hasır altı (güncel)

Akça armudu (eski) / akçaarmut (güncel)

Sultan efendi (eski) / Sultanefendi (güncel)

Akzambak (eski) / ak zambak (güncel)

Yeşilbiber (eski) / yeşil biber (güncel)

Boy bos (eski) / boy pos (güncel)

Pilili (eski) / Pileli (güncel)

Yürük (eski) / Yörük (güncel)

Unvan (eski) / Ünvan (güncel)

Doğubeyazıt (Eski) / Doğubayazıt (güncel)

Yeşilzeytin (eski) / yeşil zeytin (güncel)

Horon vurmak (eski) / Horon tepmek (güncel)

Çiğ börek (eski) / çi börek (güncel)