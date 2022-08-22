Çiğ Börek (Çi Börek) tarifi! Masterchef Çiğ Börek nasıl yapılır? Çiğ Börek yemek tarifi! Çiğ Börek için gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef 22 Ağustos yarışmasında şefler tarafından Çiğ Börek yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Çiğ Börek nasıl yapılır? Çiğ Börek yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Çi Börek yemek tarifi! Çiğ Börek nasıl yapılır? Çiğ Börek yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Çiğ Börek tarifi oldu. Peki en güzel Çiğ Börek yemek tarifi nasıldır? Çiğ Börek yemeği nasıl yapılır? Çiğ Börek için gerekli malzemeler nelerdir?

Çİ BÖREK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamuru için gerekli malzemeler :

3 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı sirke

Kıymalı iç için:

300 gram kıyma

1 adet rendelenmiş soğan

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

3/4 çay bardağı su

Kızartmak için:

1/2 su bardağı sıvı yağ

Çİ BÖREK NASIL YAPILIR?

Bir karıştırma kabının içinde 300 gram kıyma, 1 adet soğan rendesi, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz ve yarım çay bardağı suyu karıştırın.

Harcınızın sulu olmasına özen gösterin.

Bir kabın içerisinde 1 su bardağı ılık su, 3 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz ve 2 tatlı kaşığı üzüm ya da elma sirkesini karıştırın.

Orta yumuşaklıkta bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurunuzu un serptiğiniz tezgaha alıp bezelere ayırın.

Bir merdane yardımıyla orta büyüklükte bir tabak boyutunda açın. (Çiğ böreğinizin çıtır çıtır olmasını istiyorsanız hamurunuzu ince, daha dolgun olmasını istiyorsanız orta kalınlıkta açın.)

Kıymalı harcınızı açtığınız hamura yerleştirip katlayın.

Kenarlarının iyice yapışmasını sağlamak için bir kapak ya da pizza kesiciyle düzgünce kesin.

Hepsini bu şekilde hazırlayın.

Bu sayede, börekleriniz kızarırken kenarları açılmayacaktır. Derin bir tavaya yağı alın ve güzelce kızdırın.

Kızmış yağa börekleri atarak kızartın ve kızaran böreklerinizi fazla yağı emmesi için bir kağıt havlu üzerine alın. Afiyet olsun.

Çİ BÖREK PÜF NOKTASI