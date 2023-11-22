ÇİFTÇİLERE 5000 TL İKRAMİYE VERİLECEK Mİ? ÇKS belgesi olan çiftçilere 5000 lira ne zaman yatacak, alacak mı, verilecek mi?

Çiftçi emeklilerinin gündeminde, emekli ikramiyesi verilip verilmeyeceği sorusu bulunmaktadır. Çalışmayan emeklilere 5 bin TL emekli ikramiyesi ödendi. Ancak, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi bulunanlar bu ödemeden yararlanamadı. Peki, Çiftçilere 5000 TL ikramiye verilecek mi? ÇKS belgesi olan çiftçilere 5000 lira ne zaman yatacak, alacak mı, verilecek mi? İşte detaylar…

ÇKS kayıtlı olan emeklilerin bu kapsam dışında tutulması, çiftçilerin Cumhuriyet ikramiyesi almasını engellemişti. Peki, Çiftçilere 5000 TL ikramiye verilecek mi? ÇKS belgesi olan çiftçilere 5000 lira ne zaman yatacak, alacak mı, verilecek mi? İşte detaylar…

ÇİFTÇİLERE 5000 TL İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak geçtiğimiz ay düzenlenen kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından emeklilere ₺5.000 ikramiye müjdesi verilmişti. Kasım ayının 15'ine kadar devam eden ₺5.000 ikramiye ödemeleri, hesaplara aktarılırken, bu ödemelerin çalışan emeklileri kapsamaması ÇKS kaydı olan emeklilerde endişeye neden olmuştu. Çünkü ÇKS kaydı bulunan emeklilerin bu kapsam dışında tutulması, çiftçilerin Cumhuriyet ikramiyesi alamamasına sebep olmuştu.

ÇKS BELGESİ OLAN ÇİFTÇİLERE 5000 LİRA NE ZAMAN YATACAK, ALACAK MI, VERİLECEK Mİ?

Son günlerde Cumhurbaşkanlığı'na sunulan tasarıda, ÇKS'ye kayıtlı çalışmayan emeklilere de ikramiye ödemesi yapılması ve bu konuda çalışmaların başlatılması talep edildi. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, ÇKS kaydı olan yaklaşık 2 milyon emeklinin ₺5.000'lik ikramiyeden faydalanabilmesi için tebliğle ödeme formülü belirlendi. ÇKS'ye kayıtlı emeklilerin, çalışmadıklarını kanıtlamaları durumunda ikramiye almaya hak kazanacakları açıklandı. Çalışan ve çalışmayan emekli tanımlarının yapılması amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışmalarına başladığı belirtildi. Henüz yasalaşmamış olmasına rağmen, ÇKS kaydı olan emeklilerin çalışan emekli tanımı dışında değerlendirileceği ve çiftçi ikramiyesinden yararlanacağı konuşuluyor. Ancak mevcut yasalarda ÇKS kayıtlı emekliler için çalışan ya da çalışmayan emekli tanımı bulunmamakta. Bu nedenle, bu düzenlemelerin tamamlanabilmesi için yeni bir yasa çıkartılması ve onay alınması gerekiyor