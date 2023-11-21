Çiftçi emeklilerinin gündeminde, emekli ikramiyesi verilip verilmeyeceği sorusu bulunmaktadır. Çalışmayan emeklilere 5 bin TL emekli ikramiyesi ödendi. Ancak, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi bulunanlar bu ödemeden yararlanamadı. Peki ,Çiftçilere 5000 lira verilecek mi? Çiftçilere 5000 TL destek ödemesi ne zaman, başladı mı, koşullar neler? İşte detaylar…

Bugün gerçekleştirilecek olan kabine toplantısında, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne üye vatandaşların emekli ikramiye konusu ele alınacak. Çiftçilerin gündeminde ise "Çiftçilere 5000 lira verilecek mi? Çiftçilere 5000 TL destek ödemesi ne zaman, başladı mı, koşullar neler?" Soruları yer alıyor. Detaylar haberimizdedir…

ÇİFTÇİLERE 5000 LİRA VERİLECEK Mİ?

Çalışmayan emeklilere sağlanan 5000 TL emekli ikramiyesi, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi bulunan bireyler için geçerli olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli ikramiyesi alamayan ÇKS üyesi vatandaşlar için ek bir düzenleme yapılması talimatını verdi. Bu ek düzenleme konusu, kabine toplantısında ele alınacak. Toplantı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Haberle ilgili son gelişmeler geldikçe bilgiler güncellenecektir.

ÇİFTÇİLERE 5000 TL DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN, BAŞLADI MI, KOŞULLAR NELER?

Geçimini çiftçilikle sağlayan emeklilerin konusu da merak edilirken bu konuyla ilgili detaylarda belli oldu. Eğer emekli olan çiftçiler herhangi bir ziraat odasına kaydı varsa yada ÇKS belgesi mevcutsa bu ikramiyeden yararlanamayacak. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar bu konu hakkında emekli çiftçilerimiz 5 bin lira ikramiyeden mahrum edilmemelidir dedi.