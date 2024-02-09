Çiftçiler neden eylem yapıyor? Konya'da çiftçiler eylem mi yapıyor, sebebi ne?

Çiftçiler neden eylem yapıyor? Sorusu, son zamanlarda gündeme gelen videolar nedeniyle birçok vatandaş tarafından merak konusu oluyor ve bu kapsamda olayın detayları araştırılıyor. Başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere pek çok Avrupa kentinde çiftçilerin gerçekleştirdiği traktör konvoylu eylemlerin bir benzeri Konya'da gerçekleştirildi. Peki, Çiftçiler neden eylem yapıyor? Konya'da çiftçiler eylem mi yapıyor, sebebi ne?

ÇİFTÇİLER NEDEN EYLEM YAPIYOR?

Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçları ile konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler "Patates fabrikası tarafından alınan yanlış karar fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere ekim yaptırmak, fabrika yakını üretim arazilerinde varken daha uzak ilçelere kota aktarımı akla mantığa uygun değildir" dedi.