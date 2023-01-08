Çiftçi ve Tarım Kredisi nedir? Çiftçi Destek Kredisi başvuru şartları nedir? Çifçi Destek Kredisine ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere kolaylık sağlayan yeni çiftçi destek kredisini hayata geçirileceği duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından vatandaşlar Çifçi destek paketi nedir? Çifçi destek kredisi ne kadar? Çifçi destek kredisine nasıl başvuru yapılır? Çifçi destek kredilerinden kimler yaralanabilir? Sorularının yanıttı araştırmaya koyuldu. İşte merak edilenler!

Tarımsal faaliyetler ile ilgilenen çiftçilere müjdesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. 2023 yılı çifti destek kredilerini açıkladı. Peki ,Çifçi destek kredileri nedir? Çifçi destek kredisi ne kadar? Çifçi destek kredisine nasıl başvuru yapılır? Çifçi destek kredilerinden kimler yaralanabilir? Detaylar haberimizde...

ÇİFÇİ DESTEK KREDİSİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere yeni destek paketi hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Çiftçi Destek Kredisini hayata geçiriyoruz. Çiftçiler hasat dönemine kadar her türlü harcama için kullanabilecek" dedi. Çiftçi Destek Kredisi, kişi başına 250 bin lira, yıllık faiz oranı yüzde 9,75 ve vade süresi 36 ay olacak.

ÇİFÇİ DESTEK PAKETİNİN İÇERİĞİ NASIL OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu kredi kampanyalarını ve içeriklerini şu şekilde sıraladı:

Çiftçi Kredisi: Üst limit 250 bin TL, yıllık faiz yüzde 9,75, azami vade 36 ay.

Tarımsal KOBİ kredisi: 15 milyon TL, yıllık faiz yüzde 4,75, azami vade sayısı 10 yıl.

Tarım Borç Transferi: 5 milyon TL, yıllık faiz yüzde 9,75, azami vade sayısı 60 ay.

ÇİFÇİ DESTEK KREDİSİ KİMLERE VERİLİR?

En az 18 yaşında olmak, İlköğretim 8 yıllık eğitimi tamamlamak, Ücretli olarak bir işte çalışmamak, Sertifika programına katılma şartı aranır.

ÇİFÇİ DESTEK KREDİSİ BAŞVURMAK İÇİN NE GEREKİYOR?

Nüfus cüzdanı

Çiftçi Belgesi/ÇKS Belgesi.

Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı, vb.)

Krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler.

Bilanço esasına göre faaliyet gösteren işletmelerden son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu.

ÇİFÇİ DESTEK KREDİSİ KAÇ AY VADELİ OLACAK?



Çiftçi destek kredisi' kişi başı 250 bin TL'ye kadar yıllık yüzde 9.75 faiz ve 36 ay vade ile sunulacak. 'Tarımsal KOBİ kredisinde' ise üst limit 15 milyon TL, devlet tarafından ödenen kısmı dışında kalan oranın yıllık faiz oranı yüzde 4.75 olacak. Yatırım kredilerinde 10 yıla kadar vade uygulanabilecek

ÇİFTÇİ DESTEK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında "İlk olarak Çiftçi Destek Kredisi'ni uygulamaya geçireceğimizin müjdesiyle başlıyoruz. Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek bu kredinin yıllık faiz oranı yüzde 9,75 ve vade süresi 36 aya kadar olacaktır." açıklamasında bulundu. Henüz başvuru şartları hakkında bir açıklama yapılmadı.

ÇİFÇİ VE TARIM KREDİSİ NEDİR?

Çiftçi ve tarım kredisi, bankalar tarafından çiftçilerin tarımsal faaliyetlerinde kullandıkları elektrik, su giderleri ve hasat zamanı oluşabilecek ihtiyaçları karşılamalarına yönelik sundukları kredilerdir.