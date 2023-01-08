Çiftçi ve Tarım Kredisi nedir? Çiftçi Destek Kredisi başvuru şartları nedir? Çifçi Destek Kredisine ne kadar?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere kolaylık sağlayan yeni çiftçi destek kredisini hayata geçirileceği duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından vatandaşlar Çifçi destek paketi nedir? Çifçi destek kredisi ne kadar? Çifçi destek kredisine nasıl başvuru yapılır? Çifçi destek kredilerinden kimler yaralanabilir? Sorularının yanıttı araştırmaya koyuldu. İşte merak edilenler!
Tarımsal faaliyetler ile ilgilenen çiftçilere müjdesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. 2023 yılı çifti destek kredilerini açıkladı. Peki ,Çifçi destek kredileri nedir? Çifçi destek kredisi ne kadar? Çifçi destek kredisine nasıl başvuru yapılır? Çifçi destek kredilerinden kimler yaralanabilir? Detaylar haberimizde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere yeni destek paketi hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Çiftçi Destek Kredisini hayata geçiriyoruz. Çiftçiler hasat dönemine kadar her türlü harcama için kullanabilecek" dedi. Çiftçi Destek Kredisi, kişi başına 250 bin lira, yıllık faiz oranı yüzde 9,75 ve vade süresi 36 ay olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu kredi kampanyalarını ve içeriklerini şu şekilde sıraladı:
- Çiftçi Kredisi: Üst limit 250 bin TL, yıllık faiz yüzde 9,75, azami vade 36 ay.
- Tarımsal KOBİ kredisi: 15 milyon TL, yıllık faiz yüzde 4,75, azami vade sayısı 10 yıl.
- Tarım Borç Transferi: 5 milyon TL, yıllık faiz yüzde 9,75, azami vade sayısı 60 ay.
En az 18 yaşında olmak, İlköğretim 8 yıllık eğitimi tamamlamak, Ücretli olarak bir işte çalışmamak, Sertifika programına katılma şartı aranır.
- Nüfus cüzdanı
- Çiftçi Belgesi/ÇKS Belgesi.
- Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı, vb.)
- Krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler.
- Bilanço esasına göre faaliyet gösteren işletmelerden son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu.
Çiftçi destek kredisi' kişi başı 250 bin TL'ye kadar yıllık yüzde 9.75 faiz ve 36 ay vade ile sunulacak. 'Tarımsal KOBİ kredisinde' ise üst limit 15 milyon TL, devlet tarafından ödenen kısmı dışında kalan oranın yıllık faiz oranı yüzde 4.75 olacak. Yatırım kredilerinde 10 yıla kadar vade uygulanabilecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında "İlk olarak Çiftçi Destek Kredisi'ni uygulamaya geçireceğimizin müjdesiyle başlıyoruz. Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek bu kredinin yıllık faiz oranı yüzde 9,75 ve vade süresi 36 aya kadar olacaktır." açıklamasında bulundu. Henüz başvuru şartları hakkında bir açıklama yapılmadı.
Çiftçi ve tarım kredisi, bankalar tarafından çiftçilerin tarımsal faaliyetlerinde kullandıkları elektrik, su giderleri ve hasat zamanı oluşabilecek ihtiyaçları karşılamalarına yönelik sundukları kredilerdir.