Çiftalan plajı nerede, hangi otobüsler, hatlar gidiyor? Çiftalan plajına nasıl gidilir? Çiftalan plajı ücretli mi?

Eyüpsultan'a değer katan bu önemli projelerden birisi de Çiftalan Plajı vatandaşları ağırlamaya başladı. Sadece otopark ücretinin alındığı plajdan aynı anda 500 kişi faydalanabiliyor. Çiftalan plajına nasıl gidilir? Çiftalan plajı ücretli mi?

Eyüpsultan'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan, Çiftalan Mahallesinde vatandaşların hizmetine açılan Çiftalan Plajı'ndan aynı anda 500 kişi faydalanabiliyor. Çiftalan plajı nerede?

ÇİFTALAN PLAJI NEREDE?

Çiftalan Plajı, şehrin stresinden ve yoğunluğundan birkaç saatliğine de olsa kurtulmak isteyenler için İstanbul'un merkezinde keyifli bir haftasonu geçirme imkanı sunuyor.

Plaja girişin ve şezlongların ücretsiz olduğu alanda yalnızca otoparka ücret alınıyor. Ayrıca plaj, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri de sadece kadınlara özel hizmet veriyor.