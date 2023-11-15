Cif, ürünleriyle tanınan ve uzun yıllardır bilinmekte olan bir markadır. Bu kapsamda zaman zaman Cif hangi ülkenin? Sorusu araştırılıyor. Peki, Cif hangi ülkenin? Cif hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Cif markası nereye ait?

Cif hangi ülkenin? Cif hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Cif markası nereye ait?

Cif hangi ülkenin? Sorusu, gündeme gelen olayların ardından merak ediliyor ve araştırılıyor. C Günümüzde ev temizliği, sağlıklı ve konforlu bir yaşam sürdürmenin önemli bir parçası haline gelmiştir. Bu noktada, temizlik ürünleri seçimi de büyük bir rol oynamaktadır. Peki, Cif hangi ülkenin? Cif hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Cif markası nereye ait?

CİF HANGİ ÜLKENİN?

Cif, aslında İngiliz kökenli bir temizlik markasıdır. 1969 yılında Unilever tarafından piyasaya sürülen Cif, genellikle çeşitli temizlik ürünleri, özellikle de temizlik kremleri ve sıvı temizlik ürünleriyle bilinir. Unilever, birçok farklı ülkede faaliyet gösteren uluslararası bir şirkettir.

UNİLEVER HANGİ ÜLKENİN MALI?

Unilever'den yapılan açıklamada;

"Dünya çapında 127.000 çalışanı, 190'dan fazla ülkede 400'ün üzerinde markası ve dünyanın dört bir yanında binlerce hissedarı olan %100 halka açık, şeffaf, uluslararası ve Hollanda-İngiliz menşeli bir şirketiz." denildi.