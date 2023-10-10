Cicirya Pidesi tarifi! MasterChef Cicirya Pidesi nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, Cicirya Pidesi yapma yarışına girdi. Cicirya Pidesi, ağızda dağılan kıvamı ile dikkat çeken bir pide çeşidi. Keçi peyniri ve taze nane kullanılarak yapılan bu pide, Gökçeada mutfağının özel lezzetlerinden. MasterChef izleyicileri de evlerinde bu özel pideyi yapmayı deniyor. İşte Cicirya Pidesi tarifi ve yapılışı.

Pide lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Cicirya Pidesi ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Cicirya Pidesi nasıl yapılır? Cicirya Pidesi nedir? Cicirya Pidesi nasıl yapılır, Cicirya Pidesi yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Cicirya Pidesi yapıldı, evde klasik Cicirya Pidesi yapıldı! İşte en güzel Cicirya Pidesi!

CİCİRYA PİDESİ TARİFİ!

Cicirya, bir çeşit peynirli içli pide türüdür. Haçapuri ile benzerlik gösterir. Keçi peynirli ve taze nane ile yapılır. Şekli yuvarlaktır. Hamuru pideden daha kalındır. Gökçeada mutfağında yapılır.

Malzemeler:

• 1 adet Yumurta

• 2 adet Yumurta sarısı

• 30 gr Tereyağı

• Nane (kuru)

• Tuz

• 400 gr Un

• 30 ml Zeytinyağı

• 5 gr kuru maya

• 150 gr Beyaz peynir

YAPILIŞI

Önce unu karıştırma kabına koyup ortasını havuz gibi açın. Tuz ve zeytinyağı ve su ekleyerek yoğurun. 50 ml. ılık suda mayayı eritip hamura ekleyin ve tekrar yoğurun. Nemli temiz bir bez veya kağıt havlu ile üstünü örtüp oda sıcaklığında mayalanmaya bırakın.

Sonra beyaz peyniri ezin. Oda sıcaklığındaki tereyağı, yumurtayı ve naneyi ekleyip karıştırın. Mayalanan hamuru ceviz büyüklüğünde parçalara ayırıp unlu bir yüzeyde açın.

Ardından ortalarına hazırladığınız içi yayıp kenarlarını kıvırın ve yağlı kağıt yaydığınız fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Yumurta sarılarını çırpıp fırça yardımıyla kenarlarına sürün ve önceden 200°C'de ısıttığınız fırında 20-25 dakika kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

Afiyet olsun