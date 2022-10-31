Netflix platformunda yeni yayınlanan Cici filmi kısa sürede filmseverlerin ilgisini çekti. Arama motorlarında Cici filmi nerede çekildi? soruları aratıldı. Büyük ilgi toplayan Cici filmi hakkında merak edilenler var. Peki, Cici filmi nerede çekildi? Cici filmi oyuncuları kim? İşte Cici filmi hakkında merak edilenler...

Cici filmi oyuncuları kim? sorusu araştırılıyor. Berkun Oya'nın yönettiği Cici filmi kısa sürede gündemde yerini aldı. Filmseverler ise Cici filmi nerede çekildi? sorusunu merak ediyor. Peki, Cici filmi nerede çekildi? Cici filmi oyuncuları kim? İşte Cici filmi hakkında merak edilenler...

CİCİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?



Eski yıllarda İç Anadolu Bölgesinde geçen filmin nerede çekildiği hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

CİCİ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Ayça Bingöl,

Funda Eryiğit,

Yılmaz Erdoğan,

Nur Sürer,

Olgun Şimşek,

Fatih Artman,

İncinur Daşdemir,

Okan Yalabık,

Olgun Şimşek,