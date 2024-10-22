Cici Babam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cici Babam filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Cici Babam filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Cici Babam filmini izleyecek olanların merak ettiği Cici Babam konusu nedir, Cici Babam oyuncuları kimler ve Cici Babam özeti gibi konuları inceliyoruz.

CİCİ BABAM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Üç yetişkin kardeş babalarının ölümünün ardından annelerine sıkı sıkıya bağlıdır. Babalarının yerini doldurmak istemeyen kardeşlerin düzeni, yeni bir cici babanın ortaya çıkışıyla sarsılır. Babalarının ölümünden sonra annelerinin yeni biriyle olmasını hazmetmekte zorlanan kardeşler, kendini kabul ettirmek için uğraşan cici baba ile annelerinin arasını açmak için sinsi planlara girişir. Farklı bir dünyanın insanı gibi olan cici baba ile inatçı kardeşler bir orta noktada buluşabilecek midir?

CİCİ BABAM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular : Onur Atilla, Özgün Aydın, Onur Buldu

Yönetmen : Meltem Bozoflu