Üye Girişi
Haberler

Cici Babam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cici Babam filmi ne zaman, nerede çekildi?

Cici Babam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cici Babam filmi ne zaman, nerede çekildi?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Cici Babam filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Cici Babam konusu, özeti ve Cici Babam oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Cici Babam filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Cici Babam filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Cici Babam filmini izleyecek olanların merak ettiği Cici Babam konusu nedir, Cici Babam oyuncuları kimler ve Cici Babam özeti gibi konuları inceliyoruz.

CİCİ BABAM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Üç yetişkin kardeş babalarının ölümünün ardından annelerine sıkı sıkıya bağlıdır. Babalarının yerini doldurmak istemeyen kardeşlerin düzeni, yeni bir cici babanın ortaya çıkışıyla sarsılır. Babalarının ölümünden sonra annelerinin yeni biriyle olmasını hazmetmekte zorlanan kardeşler, kendini kabul ettirmek için uğraşan cici baba ile annelerinin arasını açmak için sinsi planlara girişir. Farklı bir dünyanın insanı gibi olan cici baba ile inatçı kardeşler bir orta noktada buluşabilecek midir?

CİCİ BABAM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular : Onur Atilla, Özgün Aydın, Onur Buldu

Yönetmen : Meltem Bozoflu

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Kültür Sanat Soğuk Haber Sinema

Meclis bebek ölümleri için düğmeye bastı: Tüm partilerin ortak önerisiyle özel komisyon kuruldu

Tüm partilerin ortak önerisiyle özel komisyon kuruldu

 Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor

Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 milletvekili birden partiden ayrılıyor

 CHP lideri Özel, Diyarbakır'da Kürtçe şarkılarla karşılandı

CHP lideri, Diyarbakır'da Kürtçe şarkılarla karşılandı
Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın

Bahçeli'ye zehir zemberek eleştiri: Aklınızı başınıza alın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid Borussia Dortmund maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Real Madrid Borussia Dortmund golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Juventus Stuttgart maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Juventus Stuttgart golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Adanmış Hayatların Umudu Şanlı Galatasaray SÖZLERİ EXXEN canlı maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 22 Ekim EXXEN spor canlı izle Sturm Graz Sporting Lisbon maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sturm Graz Sporting Lisbon maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? PSG PSV CANLI izle! (ŞİFRESİZ) PSG PSV maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Arda Güler Real Madrid Dortmund maçında ilk 11'de mi, kadroda mı, yedek mi? Real Madrid Borussia Dortmund 11'leri! Real Madrid Borussia Dortmund maç kadrosu ilk 11'de kimler var? Real Madrid Borussia Dortmund CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Borussia Dortmund maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Juventus Stuttgart CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Juventus Stuttgart maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? GS Avrupa maçı ne zaman?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.