Çiçek Dilligil kimdir? Çiçek Dilligil kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Çiçek Dilligil biyografisi!

Çiçek Dilligil kimdir sorusunun yanıtı merak ediliyor. Çağla İle Yeni Bir Gün programına Bora Öztoprak ve eşi oyuncu Çiçek Dilligil konuk olmuştur. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Çiçek Dilligil kimdir, kaç yaşında? Çiçek Dilligil nereli, mesleği nedir? Çiçek Dilligil hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ÇİÇEK DİLLİGİL KİMDİR?

Lütfiye Çiçek Dilligil Öztoprak(d. 5 Haziran 1969, İstanbul) Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan ve Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü Rahmi Dilligil'in kardeşi, oyuncu ve yönetmen Avni Dilligil ile oyuncu Belkıs Dilligil'in kızı olan sanatçı, sahne içinde yetişmesine karşın, profesyonel anlamda Kent Oyuncuları'nda yer aldı. Sanat hayatında ön plana çıkması atv'de yayımlanan Dinazorus adlı çocuk programıyla oldu. Sanatçı Bora Öztoprak'la evli olan Dilligil, Tiyatrokare ekibinde yer aldı. Çiçek Dilligil, tiyatroya oranla, rol aldığı sinema ve dizi filmlerle daha çok tanınmıştır. Şu anda MSM (Müjdat Gezen Sanat Merkezi)'nde tiyatro eğitmenliği ve bölüm başkanlığı yapmaktadır. Aynı zamanda Eyüboğlu Koleji'nde de tiyatro eğitmenliği yapmaktadır. 17. Afife Tiyatro Ödülleri'nde jüri üyeliği yapmıştır.

FİLMOGRAFİSİ

Tövbeler Olsun- 2020

Sil Baştan - 2014

Harem - 2012

Balıketi - 2006

Avrupa Yakası - 2004

Çaylak - 2003

Aşk Olsun - 2003

Kuzenlerim - 2002

Babamı Arıyorum - 1997

Baskül Ailesi - 1997

Eltiler - 1997

Yüzleşme - 1996

Çılgın Bediş - 1996

Kaygısızlar - 1994

Acı Yıllar - 1989

Dudaktan Kalbe - 1988

Minik Cadı - 1975

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