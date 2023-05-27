Cibuti'de Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi
Turizm Haberleri
Türkiye'nin Cibuti Büyükelçiliği tarafından düzenlenen 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında Cibuti'de etkinlikler düzenlendi. Büyükelçilik konutu ve Cibuti Kempinski Otel'de düzenlenen etkinliklerde, Türk yemekleri konukların beğenisine sunuldu.
"Türk Mutfağı Haftası" nedeniyle Türk mutfağının eşsiz zenginliklerinin tanıtıldığı uluslararası etkinlikler sürüyor.
Türkiye'nin Cibuti Büyükelçiliği tarafından 21-27 Mayıs "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikle ülke lezzetleri tanıtıldı.
Büyükelçilik konutu ve Cibuti Kempinski Otel'de düzenlenen etkinliklerde, Türk yemekleri konukların beğenisine sunuldu.
Etkinliklerde büyükelçilik aşçısı şef Ünal Aktaş, Hatay mutfağı menüsünden oluşan özel bir seçki sundu.
Büyük ilgi gören etkinliklere yoğun katılım oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabından yola çıkılarak, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında 21-27 Mayıs tarihlerinde dünyanın farklı coğrafyalarında gastrodiplomasi faaliyetleri düzenleniyor.
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