İsrail, Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırdı. Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu söyleniyor. Peki, Cibaliye Mülteci Kampı nerede, nasıl gidilir? Cibaliye Mülteci Kampı saldırısı SON DAKİKA haberleri neler? İşte detaylar…

Cibaliye Mülteci Kampı nerede, nasıl gidilir? Cibaliye Mülteci Kampı saldırısı SON DAKİKA haberleri neler?

"Cibaliye Mülteci Kampı saldırısı SON DAKİKA haberleri neler?" Saldırı haberi sonrası araştırılıyor. İsrail ordusunun Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 50 kişi can verdi, çok sayıda kişi yaralandı. Peki, Cibaliye Mülteci Kampı nerede, nasıl gidilir? İşte detaylar…

CİBALİYE MÜLTECİ KAMPI NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Cibaliye Mülteci Kampı, Gazze Şeridinde Cibaliye şehrinin 4 km kuzeyinde yer alan bir Filistin mülteci kampı. Cibaliye Mülteci Kampı, Kuzey Gazze valiliği sınırları içerisinde bulunmaktadır. 1948 Arap-İsrail Savaşından sonra, Filistin'in güneyindeki köylerden kaçan 35.000 mültecinin buraya yerleştirilmesi ile kuruldu.

CİBALİYE MÜLTECİ KAMPI SALDIRISI SON DAKİKA HABERLERİ NELER?

Hamas'ın silahlı kolu İzzedin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef alarak karşılık veren İsrail, kara operasyonunu da başlattı. Gazze'yi 25 gündür bombalayan İsrail bir kez daha mülteci kampını hedef aldı.

BİR KEZ DAHA MÜLTECİ KAMPINI HEDEF ALDILAR

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampını vurdu. Saldırıda ilk belirlemelere göre 50 kişi yaşamını yitirdi, en az 150 sivil yaralandı.

KAMPA 6 BOMBA DÜŞTÜ

Gazze İçişleri Bakanlığı'ndan da ilk açıklama geldi. Bakanlık kampa 6 bomba düştüğünü söyledi.

GAZZE'DE CAN KAYBI SAYISI 8 BİNİ AŞTI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, "İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 219 artarak 8 bin 525 oldu. Ölenlerin 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın." açıklamasını yaptı.