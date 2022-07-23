Churros tarifi! 23 Temmuz Masterchef Churros nasıl yapılır? Churros yemek tarifi! Churros için gerekli malzemeler nelerdir? - Haberler

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Churros tarifi! 23 Temmuz Masterchef Churros nasıl yapılır? Churros yemek tarifi! Churros için gerekli malzemeler nelerdir?

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Churros tarifi! 23 Temmuz Masterchef Churros nasıl yapılır? Churros yemek tarifi! Churros için gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef 23 Temmuz yarışmasında şefler tarafından Churros yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Churros nasıl yapılır? Churros yemeği için gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Churros tarifi oldu. En güzel Churros yemek tarifi nasıldır? Churros yemeği nasıl yapılır? Churros için gerekli malzemeler nelerdir? Churros tarifi! 23 Temmuz Masterchef Churros nasıl yapılır? Detaylar haberimizdedir…

CHURROS TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Hamuru İçin (Yumurtasız)

  • 1su bardağısu
  • 1su bardağıun
  • 2yemek kaşığıtereyağı(30 gram)
  • 1/2-4çay kaşığıtuz

Hamuru İçin (Yumurtalı)

  • 1su bardağı su
  • 1su bardağı un
  • 2yemek kaşığı tereyağı(30 gram)
  • 2adetyumurta

Kızartmak için:

  • 1,5su bardağı ayçiçek yağı

Kaplaması İçin:

  • 1/2su bardağı toz şeker
  • 1tatlı kaşığı tarçın

Çikolatalı Sosu İçin:

  • 130grambitter çikolata(2 kare paket)
  • 200ml.süt kreması(1 küçük kutu)

CHURROS TARİFİ NASIL YAPILIR?

  • Hamur için derin bir tencereye su, tereyağı ve tuzu koyup kaynatın. Kaynayan karışıma unu ekleyip pürüzsüz bir hal alana kadar kısık ateşte pişirin. Pişen hamuru bir kapta ılınana kadar dinlendirin ve sıkma torbasına alın.
  • Yumurtalı hamur içinse hamur soğuduktan sonra yumurtaları azar azar ekleyerek pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın ve karışımı sıkma torbasına alın.
  • Derin bir tencerede yağı ısıtın. Sıcak yağa karışımı sıkma torbası ve bir bıçak yardımı ile dilediğiniz uzunlukta kesin. Dışları açık kahverengi bir renk alana kadar pişirin.
  • Pişen hamurları bir peçete üzerine çıkartın. Şeker ve tarçını karıştırın ve sıcak hamurları karışıma bulayın.
  • Sos için çikolataları ufak ufak kırın ya da doğrayın. Kremayı kaynatıp çikolataların üzerine dökün ve karıştırın.
  • Hazır olan churro'ları sosla birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Churros tarifi! 23 Temmuz Masterchef Churros nasıl yapılır? Churros yemek tarifi! Churros için gerekli malzemeler nelerdir?

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