Churros tarifi! 23 Temmuz Masterchef Churros nasıl yapılır? Churros yemek tarifi! Churros için gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Churros tarifi oldu. En güzel Churros yemek tarifi nasıldır? Churros yemeği nasıl yapılır? Churros için gerekli malzemeler nelerdir? Churros tarifi! 23 Temmuz Masterchef Churros nasıl yapılır? Detaylar haberimizdedir…

CHURROS TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Hamuru İçin (Yumurtasız)

1su bardağısu

1su bardağıun

2yemek kaşığıtereyağı(30 gram)

1/2-4çay kaşığıtuz

Hamuru İçin (Yumurtalı)

1su bardağı su

1su bardağı un

2yemek kaşığı tereyağı(30 gram)

2adetyumurta

Kızartmak için:

1,5su bardağı ayçiçek yağı

Kaplaması İçin:

1/2su bardağı toz şeker

1tatlı kaşığı tarçın

Çikolatalı Sosu İçin:

130grambitter çikolata(2 kare paket)

200ml.süt kreması(1 küçük kutu)

CHURROS TARİFİ NASIL YAPILIR?