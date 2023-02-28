Menino, "Sürekli aynı kilodaydım, biraz daha kilo vermek ve daha fazla kas istedim. Kulübümün beslenme uzmanı Mirtes Sancanelli ile konuştum. Cristiano Ronaldo'nun diyetini uygulamak istediğimi dile getirdim." dedi. Peki, Christiano Ronaldo diyeti nedir, nasıl yapılır?

RONALDO DİYETİ NASIL YAPILIR?

Menino, "Kendi mevkimde üçüncü seçenektim ve işleri değiştirmeyi arzuluyordum. Diyete başladım. Aynı gün, mevkimdeki iki oyuncu sakatlandı. Diyet şuydu; kahvaltıda 1 yumurta ve gıda takviyesi, antrenmandan önce gıda takviyesi, öğle yemeğinde balık ve salata, öğleden sonra atıştırmalık olarak yine gıda takviyesi, akşam yemeğinde yine balık ve salata, yatmadan önce de daha fazla gıda takviyesi." dedi.

Gnç oyuncu, "Maça ilk 11'de başlayacaktım. Çok istekliydim. Maç öncesi ısınmaya çıktım. 5 dakika sonra artık koşamadığımı fark ettim. 'Öleceğim' dedim. Dayanamadım, kendimi yere bıraktım. Teknik direktörüme oynayamayacağımı, beni değiştirmesi gerektiğini söyledim." ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden genç oyuncu "Menino, "Sürekli aynı kilodaydım, biraz daha kilo vermek ve daha fazla kas istedim. Kulübümün beslenme uzmanı Mirtes Sancanelli ile konuştum. Cristiano Ronaldo'nun diyetini uygulamak istediğimi dile getirdim." dedi.

Genç oyuncu, "Kendi mevkimde üçüncü seçenektim ve işleri değiştirmeyi arzuluyordum. Diyete başladım. Aynı gün, mevkimdeki iki oyuncu sakatlandı. Diyet şuydu; kahvaltıda 1 yumurta ve gıda takviyesi, antrenmandan önce gıda takviyesi, öğle yemeğinde balık ve salata, öğleden sonra atıştırmalık olarak yine gıda takviyesi, akşam yemeğinde yine balık ve salata, yatmadan önce de daha fazla gıda takviyesi." sözlerini kullandı.

Menino, "Maça ilk 11'de başlayacaktım. Çok istekliydim. Maç öncesi ısınmaya çıktım. 5 dakika sonra artık koşamadığımı fark ettim. 'Öleceğim' dedim. Dayanamadım, kendimi yere bıraktım. Teknik direktörüme oynayamayacağımı, beni değiştirmesi gerektiğini söyledim." dedi.