Kahramanmaraş'taki 7,7 şiddetindeki depremde 10 ilimiz büyük kayıplar verdi. Depremden en çok etkilenen illerden biri ise Hatay oldu. Hatayspor'un futbolcusu Christan Atsu'dan yaklaşık 4 gündür haber alınamıyor. Christian Atsu öldü mü, kurtarıldı mı? Christian Atsu ne oldu, son durum nedir?

Christian Atsu öldü mü? Kahramanmaraş'taki 7,7 şiddetindeki depremde 10 ilimiz büyük kayıplar verdi. Depremden en çok etkilenen illerden biri ise Hatay oldu. Hatayspor'un futbolcusu Christan Atsu'dan yaklaşık 4 gündür haber alınamıyor. Christian Atsu öldü mü, kurtarıldı mı? Christian Atsu ne oldu, son durum nedir? Detaylar...

CHRİSTİAN ATSU ÖLDÜ MÜ?

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, enkaz altında kalan Hataysporlu Christian Atsu'nun son durumu hakkında konuştu. Büyükekşi, "Siyahi bir kişinin enkazdan kurtarılmış ancak Atsu mu değil mi biliyoruz" dedi.

"HATAYSPOR BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜK"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ganalı futbolcunun son durumu hakkında konuştu. Büyükekşi, "Christian Atsu ile ilgili Hatayspor başkanımız ile görüştük. Siyahi bir kişinin enkaz altından kurtulduğunu ancak Christian Atsu mu değil mi bilmediğini söyledi. Tam bir netlik yok. İnşallah çıkarılan kişiler arasındadır" açıklamasında bulundu.

KURTULDUĞU HABERİ YALANLANMIŞTI

Christian Atsu'nun enkazdan çıktığına dair haberler yayılmıştı. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Kurtulsa ben açıklamaz mıyım? Emin olmadan haberler yapmayalım. Kendisine ulaşamıyoruz" açıklaması yapmıştı.