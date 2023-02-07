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Christian Atsu enkazdan kurtarıldı mı? Christian Atsu sağlık durumu ne?

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Christian Atsu enkazdan kurtarıldı mı? Christian Atsu sağlık durumu ne?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde yıkıma neden olan 7.7 büyüklüğündeki depremde, Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut ve futbolcu Christian Atsu'nun enkaz altında kaldığı öğrenildi. Merak edilenler arasında ise Christian Atsu enkazdan kurtarıldı mı? Christian Atsu sağlık durumu ne? soruları yer aldı.

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin yıkıcı etkisini hisseden Hatay'da Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun enkaz altında kalmasının ardından arama motorlarında Christian Atsu enkazdan kurtarıldı mı? Christian Atsu sağlık durumu ne? soruları aratıldı.

CHRİSTİAN ATSU ENKAZDAN KURTARILDI MI?

Depremin vurduğu Hatay'da göçük altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, enkazdan yaralı olarak çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Enkaz altındaki bir diğer isim Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'u ise arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Hatayspor yöneticisi Mustafa Özat yaptığı açıklamada, "Christian Atsu, yaralı olarak çıkarıldı. Sportif direktörümüz Taner Savut ise maalesef hala enkaz altında."ifadelerini kullandı.

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Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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