Enkaz altında kalan Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu'nun yakınları Gana'dan Türkiye'ye geldi. Atsu'nun ailesi, beton yığınına dönen Rönesans Rezidans'taki arama kurtarma çalışmalarını endişeyle izliyor. Peki, Christian Atsu bulundu mu, kurtarıldı mı? Christian Atsu öldü mü?

Depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ta felaket göz göre göre gelmiş: Binanın temeli kaymıştı, koridorda çatlak vardı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetindeki depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Büyük yıkımın ardından merak edilenler arasında Christian Atsu bulundu mu, kurtarıldı mı? Christian Atsu öldü mü? soruları yer aldı. Detaylar haberimizde.

CHRİSTİAN ATSU BULUNDU MU?

Depremin ilk gününde enkaz altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'dan bir haber yok. Cennetten bir köşe" denilerek satılan Rönesans Rezidans'ta enkaz altında kalan Christian Atsu'nun Gana'dan gelen 4 yakını, arama kurtarma çalışmalarını endişeyle izliyor. Ganalı oyuncunun kardeşi ve menajeri enkaz yerinden bir an olsun ayrılmıyor.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Atsu'nun kurtarıldığıyla ilgili çıkan haberleri yalanlamıştı. Demirel, "Sportif direktörümüz Taner Savut ve Atsu'dan haber yok. Olumlu bir şey olsa ben açıklamaz mıyım? Lütfen haberlere itibar etmeyin" açıklamasında bulunmuştu.

"CENNETTEN BİR KARE" DİYEREK SATILMIŞTI

Yüzlerce kişinin enkazı altında kaldığı Rönesans Rezidans'ın müteahhidi tutuklandı. 12 katlı 250 site, "Cennetten bir kare" görselleriyle pazarlanmıştı.