Chris Rock kimdir? Will Smith'in tokat attığı kişi kim?

Chris Rock kimdir sorusu tüm dünyada gündem oldu. Dünyaca ünlü oyuncu Will Smith'in Oscar Ödül Töreni'nde komedyen Chris Rock'a attığı tokat sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Twitter'da gündem olan Smith'e destek verenlerin yanı sıra binlerce kişi de tepki gösterdi. Peki, Chris Rock kimdir? Will Smith'in tokat attığı sunucu kimdir?

CHRİS ROCK KİMDİR?

Christopher Julius Rock 7 Şubat 1965 doğumlu Amerikalı komedyen, oyuncu, yönetmen, televizyon ve film yapımcısı, senaristdir.

Erken dönem

7 çocuklu bir ailenin ilki olarak 7 Şubat 1965'te doğdu. Andrews'te doğan Chris, daha sonra ailesiyle birlikte Brooklyn'e gitti. Annesi bir sosyal işçi ve öğretmen, babasıysa sürücü ve gazete dağıtıcısıydı. Julius (babası) 1989'da öldü. Diğer kardeşleriyse Andre, Tony, Brian, Kenny, Andi ve Jordan'dır.

İlk başlangıçlar

Chris Rock Eddie Murphy tarafından keşfedildi. Kendisi Murphy'nin büyük bir hayranıydı ve onu kendine rol modeli olarak seçmişti. Chris ilk kez 1985'te New York'ta Catch a Rising Star'da stand up'a başladı. İlk kez Eddie Murphy'yle Beverly Hills Cop Part 2 filminde rol aldı. Bu onun ilk filmiydi. Filmde kısa olarak görülüyordu. Eddie Murphy kamyonla kötü adamların parti yaptığı köşke gelince, onunla arabayı oraya park edemeyeceğini söyleyerek para konusunda konuşan köşk çalışanı rolündeydi. İkinci filmiyse yine kısa roldü. İkinci filmi olan I'm Gonna Git you Sucka'da da kısa olarak görünüyordu. Kendi parasını az ödemek isteyen bir müşteri rolündeydi ve sonunda Hammer karakterini sinirlendiriyordu. Ardından ünlü dizi Miami Vice'ın da bir bolümünde rol aldı ve kendi komiklikleriyle diziyi biraz komikleştirdi.

1990'lar

Chris Rock ilk başarısını 1990'da yaptı, bu zaman o Saturday Night Live'ye girdi. Burada Adam Sandler, Chris Farley, David Spade gibi isimlerle arkadaş oldu. Daha sonra Bad Boys of SNL video piyasa görüntüsünde de görüldü. Bir komedi albümü (Born Suspect) çıkaran Chris bu sefer hafif dramatik bir rol olan Pookie isimli eskiden Nino Brown (Wesley Snipes) için çalışan şimdi de uyuşturucuyu bırakamayan birisi rolündeydi. Pookie rolünü New Jack City filminde oynadı. Filmin başrolünde Wesley Snipes ve Ice-T vardı. SNL'den sonra In Living Color programına başladı fakat popülaritesi fazla sürmedi. Boomerang filminde Eddie Murphy, Halle Berry, Robin Givens, Martin Lawrence gibi isimlerle oynadı, küçük bir işte çalışan Bony T rolündeydi. Daha sonra müzik içerikli CB4 filminde ilk başrolünü oynadı ve filmin yapımcılığını da üstlendi. 1994'te ilk HBO özel Stand Up'nı yaptı, yarım saat süren Big Ass Jokes pek fazla bilinmese de Chris Rock'ın ününü artırmada yardımcı oldu.

SNL ünlü karakterleri

Kevin Stubbs

Onski

Buster Jenkins

Genç Pop

90'lar ortası

1995'te film kariyeri biraz daha ilerledi. 1995 yılında The Immortals ve Panther filmlerinde rol aldı. Immortals'da biraz komik olan bir rolde çıkan Chris, Panther filmindeyse yine komik olsa da film biraz dramatik içerikliydi. Fakat kendisi sürekli komik olmak istemekte bir keresinde şöyle demişti: "Ben her zaman komik olmak istiyorum. Örneğin Carrey (Jim)'in performansı Eternal Sunshine of the Spotless Mind filminde iyiydi fakat bu kesinlikle Dumb and Dumber (Salak ile Avanak) kadar harika değildi. Ben hiçbir zaman insanların gidip sinemada komik olmayan Chris Rock'ı izleyelim demesini istemem". 1996'da büyük hayranı olduğu Steve Martin'le Sgt. Bilko filminde fazla görünmese de bir rolde oynadı.Arından Chris Farleyle Beverly Hills Ninja filminde rol aldı, Yardımcı bir rolde gözüktüğü bu filmden sonra: Eddie Murphy'nin başrolde oynadığı Dr. Dolittle filminde Rodney hamsterının seslendirmesini yaptı. 1998'de ilk büyük çıkışını Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci, Rene Russo ve Jet Li'nin de olduğu Lethal Weapon 4 filmindeki detektif Lee Butters rolüyle yaptı.Bu film sayesinde Kevin Smith onu beğendi ve kendisinin yeni filmi Dogma'yı ona teklif etti, Chris filmdeki Rufus rolünü kabul etti. Bu filmle biraz daha ünlenen Chris'in Roll with the new, bigger and blacker ve Bring the pain komedi albümleri de çıktı ve tabii ki Grammy de aldı. Ayrıca stand upları Emmy aldı. 1997 yılında Chris The Chris Rock Show diye bir program sundu, fazla sürmese de programa Bernie Mac ve Martin Lawrence gibi isimler konuk oldu. 96'da çıkardığı ve yazdığı Rock This! (Rock Bu) kitabıyla kendi komedi tarzını bir kez daha göstermiş oldu.

2000'ler

2000'lerde iyi çıkış yaptı katili oynadığı Nurse Betty'de Renee Zellweger ve Morgan Freeman gibi ünlü isimlerle rol aldı, dünyaya geri dönen Lance Borton rolüyle Down To Earth, Anthony Hopkins'le Bad Company, Bernie Mac ile Head of State (ilk yönetmenliği), Mel Gibson'un Paparazzi filminde kısa olarak pizzacı rolünde gözükerek ününe ün kattı. 2005'te Adam Sandlerle Longest Yard ve seslendirme yaptığı Madagascar'dan sonra iyice bir ün kazandı. Kevin Smith'le resmen arkadaş olan Chris onun Jay and Silent Bob Strike Back filminde de yönetmen Chaka Luther King rolünde oynadı. Son filmiyse şimdilik romantik komedi olan I think I love my wife. Fakat 2004'ten beri başarılı bir sitcoma imza attı. Everybody hates Chris isimli dizide kendi çocukluğunu komik bir şekilde anlattı ve hala devam ediyor. Chris Rock 2004'te çıkardığı komedi albümüyle (Never Scared, ki ayrıca bir stand upının ismi) bir Grammy daha aldı. Amerikan Komedi Ödülüne de layık görüldü.

STAND UP

Eski Stand up'ları Comedy's Dirtiest Dozen'den izlemek mümkündür. İlk HBO özel stand up'ı big ass jokes oldu. 1996'da Bring The Pain isimli bir HBO stand up daha yaptı, insanları çok güldüren fakat küfürler de içeren Bring The Pain'e sonda Adam Sandler, Eddie Murphy, Chris Farley'e özel teşekkür gönderdi. 1999'da Bigger and Blacker ve 2004'te Never Scared stand up'larını yaptı: Rap, uyuşturucu, Tupac, evlilik, hastalıklar vesaire konulara değinen Chrisin Bigger and Blacker stand up'ından Silah kontrol esprisi Oscarlı belgesel Bowling for Columbine'de de yer aldı. Ayrıca Jim Carrey ve Renee Zellwegerin başrolünde oynadığı Ben, kendim ve sevgilim filminde kısa olarak Bring the Pain isimli stand up konserinden sandviç sahnesi göründü. Comedy Central tarafından yapılan tüm zamanların 100 en iyi stand up'ında Chris 5. yerde oldu. Chris kendisine Steve Martin, Eddie Murphy ve Richard Pryor gibi isimleri örnek alıp ve onları kahraman gibi görmektedir.

