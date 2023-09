Dünyaca ünlü oyuncu Chris Evans evlendi iddiaları sosyal medyada geniş yankı buldu. Chris Evans kiminle, ne zaman evlendi merak konusu oldu. Evans'ın eşi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Chris Evans evlendi mi? Chris Evans eşi kim, kiminle evlendi? Detaylar haberimizde...

CHRİS EVANS EVLENDİ Mİ?

Kaptan Amerika rolüyle adından söz ettiren Chris Evans, bir süredir birliktelik yaşadığı sevgilisi Alba Baptista ile cumartesi günü Bostan'daki evlerinde dünyaevine girdi.

CHRİS EVANS KİMDİR?

Evans 13 Haziran 1981'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston şehrinde doğdu. Evans'ın ilk önemli rolü 2001 yapımı Not Another Teen Movie'deki Jake WyIer karakteridir. Daha önce Boston Public ve The Fugitive dizilerinde, Opposite Sex dizisinde ise bir bölüm rol almıştır. Fantastik Dörtlü serisi, İlk Yenilmez: Kaptan Amerika ve Kaptan Amerika: Kış Askeri filmiyle bilinir. Gucci kozmetik markasının mankenliğini yapmıştır.