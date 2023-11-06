CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri! CHP YDK'ya kimler seçildi?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultay'ı sona erdi. İlk gün yapılan genel başkan seçiminin ardından ikinci ve üçüncü gün parti meclisi ile yüksek disiplin kurulu üyeleri seçildi. Peki, CHP YDK'ya kimler seçildi? İşte, CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri!

CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri! Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultay'ı sona erdi. İlk gün yapılan genel başkan seçiminin ardından ikinci ve üçüncü gün parti meclisi ile yüksek disiplin kurulu üyeleri seçildi. Peki, CHP YDK'ya kimler seçildi? İşte, CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri haberimizde...

CHP YÜKSEK DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ

1- AYÇA AKPEK ŞENAY

2 - ESİN FATMA TEMEL

3 - HÜMEYRA AKKUŞ SANDIKCI

4 - İSMAİL EMRE TELCİ

5 - EKİNCAN AKSOY

6 - ÖZKAN TİCE

7 - AYSEMİN GÜLMEZ

8 - DENİZ ÇAKIR

9 - SÜLEYMAN BÜLBÜL

10 - DENİZ DEMİRÖZ

11 - NURDAN YÜCAL

12 - TURAN TAŞKIN ÖZER

13 - ALİ BALTA

14 - ÖZGÜR SAĞLAM

15 - REMZİ KAZMAZ

15 KİŞİLİK YÜKSEK DİSİPLİN KURULU LİSTESİ TAM KABUL GÖRDÜ

Özgür Özel'in 8 kişilik bilim kültür kurulu listesi de delegeden tam destek aldı. O isimler arasında daha önce Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında bulunan Fethi Açıkel ve Gökçe Gökçen de yer aldı. Özel'in 15 kişilik yüksek disiplin kurulu listesi de tam kabul gördü. Listede mevcut YDK'da yer alan Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de yer aldı.