CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri! CHP YDK'ya kimler seçildi?
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultay'ı sona erdi. İlk gün yapılan genel başkan seçiminin ardından ikinci ve üçüncü gün parti meclisi ile yüksek disiplin kurulu üyeleri seçildi. Peki, CHP YDK'ya kimler seçildi? İşte, CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri!
CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri! Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultay'ı sona erdi. İlk gün yapılan genel başkan seçiminin ardından ikinci ve üçüncü gün parti meclisi ile yüksek disiplin kurulu üyeleri seçildi. Peki, CHP YDK'ya kimler seçildi? İşte, CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri haberimizde...
CHP YÜKSEK DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ
1- AYÇA AKPEK ŞENAY
2 - ESİN FATMA TEMEL
3 - HÜMEYRA AKKUŞ SANDIKCI
4 - İSMAİL EMRE TELCİ
5 - EKİNCAN AKSOY
6 - ÖZKAN TİCE
7 - AYSEMİN GÜLMEZ
8 - DENİZ ÇAKIR
9 - SÜLEYMAN BÜLBÜL
10 - DENİZ DEMİRÖZ
11 - NURDAN YÜCAL
12 - TURAN TAŞKIN ÖZER
13 - ALİ BALTA
14 - ÖZGÜR SAĞLAM
15 - REMZİ KAZMAZ
15 KİŞİLİK YÜKSEK DİSİPLİN KURULU LİSTESİ TAM KABUL GÖRDÜ
Özgür Özel'in 8 kişilik bilim kültür kurulu listesi de delegeden tam destek aldı. O isimler arasında daha önce Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında bulunan Fethi Açıkel ve Gökçe Gökçen de yer aldı. Özel'in 15 kişilik yüksek disiplin kurulu listesi de tam kabul gördü. Listede mevcut YDK'da yer alan Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de yer aldı.