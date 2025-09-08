Gürsel Tekin olayı nedir? CHP'ye kayyum atandı mı?

Son günlerde Türkiye siyasetinde gündemin merkezine oturan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), olağanüstü gelişmelerin eşiğinde. Parti içi tartışmalar, olağanüstü kurultay kararı, kayyum iddiaları ve İstanbul İl Başkanlığı önündeki olaylarla ilgili gündem, kamuoyunda geniş yankı uyandırıyor. Peki, CHP'ye kayyum atandı mı? CHP İl Başkanlığı'nda neler yaşanıyor? İşte detaylar...

CHP'YE KAYYUM ATANDI MI?

Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atandığına dair iddialar, ilk olarak sosyal medya mecralarında dolaşıma girdi. Bazı hesaplar tarafından yayılan "CHP'ye kayyum atanacak" söylemleri, kısa sürede kamuoyunun gündemine oturdu.

Ancak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bu iddiaları net bir biçimde yalanladı. Yapılan resmi açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanması söz konusu değildir. Bu tür iddialar gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir" denildi.

Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu iddiaları sosyal medya üzerinden yayan kişiler hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla soruşturma başlattı. Özellikle Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yürütülen adli süreç, dezenformasyonun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Mevcut yasal düzenlemeler uyarınca, bir siyasi partiye kayyum atanabilmesi için mahkeme kararı ve ciddi bir hukuki gerekçe gerekiyor. Şu ana kadar herhangi bir mahkeme, CHP yönetiminin görevden alınmasını gerektirecek bir karar vermiş değil.

İSTANBUL İL BAŞKANLIĞINDA NELER YAŞANIYOR?

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde son haftalarda olağan dışı hareketlilik yaşanıyor. Olağanüstü kurultay süreci kapsamında bazı partililer, mevcut İstanbul İl Yönetimi'nin görevde kalmasını savunurken, bazı gruplar ise istifa çağrısında bulundu.

5 Eylül 2025 tarihinde partililer arasında sözlü atışmalar yaşandı. Yerel güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olaylar büyümeden kontrol altına alındı. Basın mensuplarına yansıyan görüntülerde, "Adalet istiyoruz", "Kurultay bizim hakkımız" gibi pankartlar dikkat çekti.

CHP Genel Merkezi, yaşanan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, "Partimizin kurumsal kimliği korunacaktır. Şiddete başvurmadan, parti içi mekanizmalar işletilecektir" dedi.

İstanbul İl Başkanlığı, uzun süredir partideki dengeleri etkileyen bir merkez olarak görülüyor. Özellikle kurultay sürecinde bu bölgenin yönetimi, delegeler ve kamuoyu nezdinde önemli bir belirleyici rol üstleniyor.

GÜRSEL TEKİN OLAYI NEDİR?

CHP'de yaşanan iç krizlerden biri de Gürsel Tekin ile ilgili gelişmeler oldu. Partinin tecrübeli isimlerinden biri olan Tekin, parti içi demokrasi eksikliği ve yönetim anlayışını gerekçe göstererek kamuoyuna çeşitli eleştirilerde bulundu.

Tekin'in olağanüstü kurultay sürecine yönelik açıklamaları, bazı parti üyeleri tarafından "disiplin süreci" çağrısı olarak değerlendirildi. Özellikle İstanbul İl Başkanlığı ile ilgili çıkan gerginlikte adının geçmesi, Tekin'in yeniden siyasette etkin bir rol üstlenmek istediğine dair yorumlara neden oldu.

Bazı iddialara göre Tekin, İstanbul İl Başkanlığı yönetimi üzerinde etkili olmaya çalıştı ve bu durum partide ciddi tartışmalara yol açtı. Ancak bu iddialar henüz herhangi bir resmi merciden doğrulanmadı.

GÜRSEL TEKİN KİMDİR?

Gürsel Tekin, 1964 yılında Ardahan'da doğdu. Uzun yıllar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çeşitli görevlerde bulundu. 1990'lı yılların sonlarında aktif CHP siyasetine katıldı. 2007 genel seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Aynı zamanda CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

Gürsel Tekin, partideki "sosyal demokrat çizgiyi" savunan isimler arasında yer alıyor. Özellikle Kürt meselesi, şehircilik politikaları ve sosyal adalet konularındaki çıkışlarıyla tanındı. Son dönemde ise CHP içinde muhalif seslerden biri olarak öne çıkmaya başladı.

CEMAL ENGİNYURT KİMDİR?

Cemal Enginyurt, 1965 yılında Ordu'da doğdu. Siyasi kariyerine Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) başlayan Enginyurt, daha sonra Demokrat Parti'ye geçti. 2018 seçimlerinde MHP'den Ordu milletvekili seçildi ancak 2020 yılında partiden ihraç edildi. Ardından Demokrat Parti saflarında siyasi kariyerine devam etti.

Enginyurt, sosyal medya ve televizyon programlarındaki sert çıkışları ile tanınır. Son dönemlerde CHP ile ilgili yaptığı açıklamalar, özellikle kayyum iddialarına verdiği tepkilerle dikkat çekti. Kimi zaman polemiklere neden olan açıklamaları nedeniyle kamuoyunda tartışmalı bir figür olarak değerlendiriliyor.