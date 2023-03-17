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CHP'ye kaç Milletvekili aday adayı başvurusu yapıldı 2023?

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CHP'ye kaç Milletvekili aday adayı başvurusu yapıldı 2023?

CHP'ye milletvekili aday adaylarının başvurusu sürerken yapılan başvuru sayıları merak edildi. Peki CHP'ye kaç Milletvekili aday adayı başvurusu yapıldı 2023?

2023 seçimlerine kısa bir süre kala hangi partiye ne kadar milletvekili aday adayı başvurusu yapıldığı merak ediliyor. Peki, CHP'ye kaç Milletvekili aday adayı başvurusu yapıldı 2023?

CHP'YE KAÇ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI BAŞVURUSU YAPILDI?

2028 seçimlerinde CHP'ye 1.800 milletvekili aday adayı başvurusu yapmıştı. BU yıl henüz partiden açıklama gelmezkenrakamın 3 bini geçmesi beklendiği ifade ediliyor.

Seçim Sonuçları

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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