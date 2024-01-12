Dem Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tulay Hatımoğulları, beraberindeki parti yöneticileri ile CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. CHP lideri Özgür Özel'le ortak basın açıklaması yapan Bakırhan, yerel seçimde iş birliğine ilişkin, "Arkadaşlarımız kent uzlaşısının, yerel yönetimlerde iş birliğinin sağlanacak kentlerin hangileri olduğunu, hangi kentlerde bu çalışmanın yürütülebileceği konusunda bir çalışma yürütecekler." dedi. CHP ve DEM Parti ittifak mı yapacak?

CHP VE DEM PARTİ İTTİFAK MI YAPACAK?

Heyetler arasında basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Özel, DEM Parti'nin kendilerine iadeiziyarette bulunduğunu belirterek, teşekkür etti.

"Bugünkü ziyaret bir nezaket ziyareti olmakla birlikte iki parti arasında partilerin genel merkezleri düzeyinde sürdürülen iletişimin ilk adımlarıdır." diyen Özel, "Bundan sonraki süreçte de Mecliste temsil edilen, Mecliste en çok sandalyesi bulunan üçüncü parti durumunda bulunan DEM Parti ile ilişkilerimizi bundan sonra da kamuoyunun önünde, açık ve şeffaf bir şekilde sürdürmeyi, karşılıklı ziyaretler yapmayı ve Türkiye'nin çok önemli meseleleri konusunda görüş alışverişinde bulunmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"KAYYUM SİYASETİNİ NET BİR DİLLE REDDEDİYORUZ"

Görüşmede ülke meselelerini konuştuklarını dile getiren Özel, "Belki de en çok emekliler açısından yakıcı olan ekonomik krizi ve satın alma güçlüklerini, işsizliği, Türkiye'nin içinde bulunduğu tüm krizleri konuşma imkanı bulduk. Bu ziyarette ülke meselelerini konuşurken, işin hem ekonomik boyutunu hem de siyasi boyutlarını konuştuk. Tabii ki bugünkü toplantının gündemi, yerel seçimler bu kadar yakınken yerel seçimlerden bağımsız değildi. Daha önce de ifade ettiğim bir konuyu burada da ifade etmek isterim ki Cumhuriyetin 100'üncü yılında, Cumhuriyeti kurmuş ve çok partili rejimi getirmiş, ülkeye çok partili demokrasiyi getirmekle haklı olarak övünen bir siyasi partinin genel başkanı olarak, Cumhuriyetin 100'üncü yılında bazı seçmenlerin kendilerine yerel yönetici seçebildiği, bazılarının yerel yöneticilerini seçemediği, seçseler dahi yönetmelerine izin verilmediği bir ülkeyi kabul etmemiz mümkün değildir. O yüzden bu kayyum siyasetini bir kez daha kesin ve net bir dille reddediyoruz. Bu ülkenin 81 ilinde, bu ülkenin bine aşkın ilçesinde, bu ülkede her seçmen kendisini kimin yöneteceğini seçebilmeli, seçtikleri kişiler kendilerini yönetmeye devam etmelidirler." dedi.

YEREL SEÇİMLERDE İŞ BİRLİĞİ AÇIKLAMASI

Tuncer Bakırhan da Türkiye'nin önemli sorunları bulunduğunu ve iki partinin bunları konuşması kadar doğal bir şey olamayacağını söyledi.

DEM Parti'nin yerel yönetimleri çok önemsediğine dikkati çeken Bakırhan, şunları kaydetti: "Önümüzdeki günlerde, kent uzlaşısı çerçevesinde Türkiye'de demokrat, halkçı, şeffaf, toplumcu belediyeciliği esas alan yöneticilerin seçimi için bir hassasiyet içinde olacağız. Yerel yönetimler anlayışımızın Batı'da da karşılık bulması için işbirliği, güç birliği dahil olmak üzere bu seçeneklerin tartışılması gerektiğini bugün dile getirdik. Arkadaşlarımız kent uzlaşısının, yerel yönetimlerde işbirliğinin sağlanacak kentlerin hangileri olduğunu, hangi kentlerde bu çalışmanın yürütülebileceği konusunda bir çalışma yürütecekler. Önümüzdeki dönem yerel seçimlerde, emekçilerin, yoksulların iradelerinin yansıdığı halkçı, toplumcu belediyecilik anlayışının kazanması için biz parti olarak elimizden gelen bütün çabayı ortaya koyacağımızı belirtmek isterim."