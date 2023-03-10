CHP üye sayısı 2023! CHP'nin kaç üyesi var, üye sayısı kaç?
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Siyasi partilerin üye sayıları merak edilenler arasında yer alırken vatandaşlar tarafından CHP'nin kaç üyesi var, üye sayısı kaç? merak ediliyor. İşte, CHP üye sayısı!
CHP üye sayısı! Siyasi partilerin üye sayıları merak edilenler arasında yer alırken vatandaşlar tarafından CHP'nin kaç üyesi var, üye sayısı kaç? merak ediliyor. İşte, CHP üye sayısı haberimizde...
CHP ÜYE SAYISI
CHP üye sayısı Ocak 2023 itibari ile 1 milyon 369 bin 430 kişidir.
Partilerin üye sayıları şu şekildedir:
- Adalet ve Kalkınma Partisi: 11.241.230
- Cumhuriyet Halk Partisi : 1.369.430
- İyi Parti: 617.513
- Milliyetçi Hareket Partisi: 464.092
- Yeniden Refah Partisi: 269.391
- Saadet Partisi: 265.738
- Demokrasi ve Atılım Partisi: 177.454
- Gelecek Partisi: 76.182
- Türkiye Değişim Partisi: 50.051
- Halkların Demokratik Partisi: 45.302
- Zafer Partisi: 25.535
- Memleket Partisi: 25.132
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Bu Pazar seçim olsa sizce kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) March 8, 2023