CHP üye sayısı 2023! CHP'nin kaç üyesi var, üye sayısı kaç?

Siyasi partilerin üye sayıları merak edilenler arasında yer alırken vatandaşlar tarafından CHP'nin kaç üyesi var, üye sayısı kaç? merak ediliyor. İşte, CHP üye sayısı!

CHP üye sayısı! Siyasi partilerin üye sayıları merak edilenler arasında yer alırken vatandaşlar tarafından CHP'nin kaç üyesi var, üye sayısı kaç? merak ediliyor. İşte, CHP üye sayısı haberimizde...

CHP ÜYE SAYISI

CHP üye sayısı Ocak 2023 itibari ile 1 milyon 369 bin 430 kişidir.

Partilerin üye sayıları şu şekildedir:

Adalet ve Kalkınma Partisi: 11.241.230

Cumhuriyet Halk Partisi : 1.369.430

: 1.369.430 İyi Parti: 617.513

Milliyetçi Hareket Partisi: 464.092

Yeniden Refah Partisi: 269.391

Saadet Partisi: 265.738

Demokrasi ve Atılım Partisi: 177.454

Gelecek Partisi: 76.182

Türkiye Değişim Partisi: 50.051

Halkların Demokratik Partisi: 45.302

Zafer Partisi: 25.535

Memleket Partisi: 25.132

DİĞER PARTİLERİN ÜYE SAYILARI İÇİN TIKLAYINIZ