CHP üye sayısı 2022: Yargıtay CHP üye sayısını açıkladı! CHP'nin kaç üyesi var? - Haberler

Chp üye sayısı merak ediliyor. Yargıtay CHP üye sayısını açıkladı! 2023 seçimlerine doğru geri sayım ederken siyasi partiler üye sayılarını artırma çalışmalarına hız verdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklanan verilerde siyasi partilerin güncel üye sayıları kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, CHP üye sayısı kaç? CHP'nin kaç üyesi var? Cumhuriyet Halk Partisi üye sayısı! İşte Yargıtay tarafından açıklanan CHP üye sayısı haberimizde...

CHP ÜYE SAYISI

CHP'de bir süredir artış gösteren üye sayısı açıklanan verilere de yansıdı. Ana muhalefet partisi 1 milyon 330 bin 611 olan üye sayısını 8 bin 539 artırarak toplam 1 milyon 339 bin 150'ye yükseltti.

PARTİLERİN ÜYE SAYILARI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi partilerin güncel üye sayılarını açıkladı. Buna göre, AK Parti, 11 milyonu geçen üyesiyle ilk sırada yer alırken onu, 1 milyon 339 bin üye ile CHP takip etti. İYİ Parti, 568 bin üyeye ulaşırken MHP, üye sayısını 480 bine çıkarttı. DEVA Partisi üye sayısını 11 bin 693 artırarak en çok üye kazanan siyasi parti oldu. DEVA'nın güncel üye sayısı 153 bin 596'ü buldu.

İşte siyasi partilerin güncel üye sayıları:

AK Parti: 11.040.139

CHP: 1.339.150

İYİ Parti: 568.918

MHP: 480.584

Saadet Partisi: 273.617

Yeniden Refah Partisi: 215.001

Zafer Partisi: 10.213

DEVA Partisi: 153.596

Gelecek Partisi: 57.304

Türkiye Değişim Partisi: 18 bin 998

Memleket Partisi: 22.965

HDP: 43.218

CHP HAKKINDA BİLGİLER

Cumhuriyet Halk Partisi, 9 Eylül 1923 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "CHP" şeklindedir. Simgesi Altı Ok'tur. TBMM'de 135 milletvekili ile ana muhalefeti temsil eden partidir.

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