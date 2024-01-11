CHP Uşak Belediye Başkan adayı kimdir 2024? CHP Uşak Belediye Başkan adayı belli oldu mu, kim oldu?

Uşak Belediye Başkan adayı kimdir 2024? Sorusu, yerel seçimler kapsamında Uşak'te merak edilmekte olan sorular arasında bulunmakta. CHP Parti Meclisi, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde yarışa girecek yeni adayları belirlemek için dün öğlen saatlerinde toplandı. Gece yarısına kadar süren toplantıda 6'sı büyükşehir 15'i il olmak üzere 242 belediye başkan adayı daha belli oldu. CHP Uşak Belediye Başkan adayı kimdir 2024? CHP Uşak Belediye Başkan adayı belli oldu mu, kim oldu?

CHP UŞAK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİMDİR 2024?

Cumhuriyet Halk Partisi Partisi Merkez Yürütme Kurulu (MYK), dün öğlen saatlerinde yeni il ve ilçenin belediye başkan adaylarını belirlemek üzere toplandı. Yaklaşık 6 saat süren toplantıda 6'sı büyükşehir olmak üzere 15 ilde daha belediye başkan adayları belli oldu. Buna göre Uşak Belediye Başkan adayı Özkan Yalım oldu.

CHP UŞAK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ÖZKAN YALIM KİMDİR?

1969 Yılında Eşme'nin Köylüoğlu köyünde doğdu.

1985 Yılında Eşme Lisesini bitirdi. 1990 Yılında Turist olarak gittiği Belçika'da Temizlik İşçiliği şoförlüğüne başladı. Daha sonra Belçika'da 2 araç ile nakliye işine girdi.

2 Araçlık nakliye işini kısa sürede TIR filosu haline getirmeyi başardı.

İş hayatında radikal kararlar alma vaktinin geldiğini,2007 yılında da Bulgaristan'ın Avrupa Birliği'ne girmesi ile nakliye dalındaki eksikliği doldurmak adına Bulgaristan da yeni bir şirket daha kurdu.

2008 Yılında Sivaslı ilçesine yatırım yapmaya başladı ve ilk olarak akaryakıt istasyonu açtı. Daha sonra nakliye ve iş makinası sektörüne girdi.

CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024

6 büyükşehirde adaylar belirlendi. Adana'da Zeydan Karalar, Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Eskişehir'de Ayşe Ünlüce, Hatay'da Lütfü Savaş, Tekirdağ'da Candan Yüceer ve Mersin'de Vahap Seçer büyükşehir belediye başkan adayları olarak açıklandı. Ayrıca, 15 ildeki diğer adaylar şu şekilde belirlendi: Artvin'de Fuat Köse, Bilecik'te Melek Mızrak Subaşı, Çankırı'da Fuat Köse, Giresun'da Fuat Köse, Kırklareli'nde Mehmet Siyam Kesimoğlu, Uşak'da Burcu Köksal, Uşak'de Ali Mustafa Çelik, Uşak'ta Özkan Yalım, Kilis'te Hakan Bilecen, Niğde'de Hulisi Özen, Osmaniye'de Serkan Karayiğit, Sinop'ta Mehmet Gürbüz, Yalova'da Mehmet Gürel, Yozgat'ta Özkan Şengül ve Zonguldak'ta Tahsin Erdem.