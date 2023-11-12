Genel Sekreterlik görevine İzmir için Tunç Soyer'in yerine adı geçen Selin Sayek Böke getirilirken CHP Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir Kimdir, kaç yaşında, nereli, nerenin milletvekili?Merak edildi. İşte detaylar…

CHP TİCARET POLİTİKALARINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VOLKAN DEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, NERENİN MİLLETVEKİLİ?

1975 yılında Ordu'da doğdu. İlkokulu,19 Eylül İlkokulu'nda; ortaokul ve liseyi de Ordu Fatih Lisesi'nde tamamladı.1993 yılında üniversite okumak için İstanbul'a gitti.1997 yılında Marmara Üniversitesi, İİBF'nin İktisat Bölümünü bitirdi. 1999 yılında Marmara Üniversitesi, Muhasebe-Finansman Ana Bilim Dalında, Yüksek Lisansını, 2003 yılında da aynı üniversitede doktorasını tamamladı.

Üniversitede 2. Yılından itibaren 1994 Kasım ayında çalışmaya başladı. Hem üniversite okuyor hem de öğleden sonra muhasebe bürosunda çalışıyordu. Kadıköy'de çalıştı, sonra Yeşildirek, Sultanhamam, Tahtakale, Mercan, Mahmutpaşa piyasasında çalıştı ve çalıştığı yerleri çok iyi analiz etti.

Çalışırken, 1997 yılında, Muhasebe- Finansman Yüksek Lisansı yapmaya başladı.1999 yılında sınava girerek SMMM ruhsatını aldı. Aynı zamanda Bağımsız Denetçilik lisansına da sahiptir.

1998 yılında Araştırma Görevlisi olarak Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünde göreve başladı. 2003 yılı sonundan itibaren Galatasaray Üniversitesi'nde görev yapmakta. Çalışmaları için 2004 yılında Fransa'ya ve 2007 yılında da Amerika Birleşik Devletleri'nde bulundu.b2010 yılında Doçent, 2017 yılında 42 yaşında Profesör oldu ve 29 Mart 2018 tarihinde atandığı Galatasaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığını Kasım 2023'e kadar sürdürdü.

1998'den bugüne kadar Vergi Uygulamaları, Serbest Bölgeler, Vergi Muhasebesi, Sermaye Piyasaları ve Borsa, Uluslararası Muhasebe ve Raporlama alanlarında çalıştı. Ayrıca, Ekonominin ve Mali sistemin dijitalleşmesi, Sermaye piyasaları, KOBİ'lerin finansmana erişimi ve sorunları, Kurumsal Yönetim ve Şirket Yolsuzlukları konularında çalışmalarını da sürdürüyor.