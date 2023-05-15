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CHP Sözcüsü Faik Öztrak ne dedi? SON DAKİKA! Faik Öztrak seçim açıklaması nedir? CHP Sözcüsü açıklama İZLE!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ne dedi? SON DAKİKA! Faik Öztrak seçim açıklaması nedir? CHP Sözcüsü açıklama İZLE!

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Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Saat 18.30 itibarıyla yayın yasağı sona ermiştir. CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklaması merak konusu oldu. Peki, CHP Sözcüsü Faik Öztrak ne dedi? Faik Öztrak seçim açıklaması nedir? İşte detaylar...

CHP Sözcüsü: Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin olarak ikinci tura kaldı, kazanmak için elimizden geleni yapacağızCHP Sözcüsü: Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin olarak ikinci tura kaldı, kazanmak için elimizden geleni yapacağız

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Kullanıcılar tarafından CHP Sözcüsü Faik Öztrak seçim açıklaması araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, CHP Sözcüsü Faik Öztrak ne dedi? SON DAKİKA! Faik Öztrak seçim açıklaması nedir? CHP Sözcüsü açıklama İZLE!Detaylar haberimizde…

CHP SÖZCÜSÜ FAİK ÖZTRAK NE DEDİ?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, kameralar karşısına geçerek seçime ilişkin açıklamalarda bulunmuştur. Öztrak, "Katılım oranının yüzde 90'a yaklaşması demokrasi adına sevindiricidir. Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin olarak ikinci tura kalmıştır. İkinci turda mutlaka kazanacağız" ifadelerini kullanmıştır.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Faik Öztrak Seçim 2023 Gündem Politika Haberler Son Dakika

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