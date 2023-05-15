CHP Sözcüsü Faik Öztrak ne dedi? SON DAKİKA! Faik Öztrak seçim açıklaması nedir? CHP Sözcüsü açıklama İZLE!

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Saat 18.30 itibarıyla yayın yasağı sona ermiştir. CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklaması merak konusu oldu. Peki, CHP Sözcüsü Faik Öztrak ne dedi? Faik Öztrak seçim açıklaması nedir? İşte detaylar...