CHP Sivas milletvekili adayı listesindeki isimler açıklandı. Yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte CHP Sivas Milletvekili adayları kimler olduğu merak ediliyor. CHP Sivas Milletvekili Adayları kimler olduğu sorusu gündeme geliyor. Peki, CHP Sivas Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Sivas Adayları!

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri açıklanırken vatandaşlar, CHP Sivas Milletvekili Adayları listesini araştırıyor. Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunurken; Oğuz Kaan Salıcı Sivas, Sadullah Ergin Ankara 1. sıradan aday gösterildi. CHP Sivas Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Sivas Adayları! Detaylar haberimizdedir…

CHP SİVAS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesi açıklanıyor. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. CHP, merakla beklenen milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. CHP Sivas Milletvekili Adayları kimler olduğu haberimizde yer alıyor.

CHP SİVAS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI:

ULAŞ KARASU

SERDAR İNCE

SERVECAN KAYA

LÜTFİ GÖRKEM MARŞAN

BAHATTİN YAVUZ