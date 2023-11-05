CHP Genel Başkanlığı seçiminde Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu aday oldu. CHP seçimi kim kazandı ve Özgür Özel CHP Genel Başkanı seçildi mi sorularına yanıt aranıyor. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi ikinci tura kalmıştı. Peki, CHP seçimi kim kazandı? Özgür Özel, CHP Genel Başkanı seçildi mi?

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in yarıştığı genel başkanlık yarışı ikinci tura kalmıştı. CHP seçimi kim kazandı ve Özgür Özel, CHP Genel Başkanı seçildi mi sorularına yanıt aranıyor. Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy alırken, seçim ikinci tura kalmıştı. CHP seçimi kim kazandı? Özgür Özel, CHP Genel Başkanı seçildi mi? Detaylar haberimizdedir…

CHP SEÇİMİ KİM KAZANDI?

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık için yarıştı. İkinci turda Özgür Özel 812 oy alarak CHP'nin 8. Genel Başkanı oldu. Galibiyetin ardından konuşan Özgür Özel, "5 ay sonraki yerel seçimlere odaklanacağız. İkinci yüzyıla zaferle girmek için örgütümüzde yarından itibaren seferberlik ilan ediyorum" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL, CHP GENEL BAŞKANI SEÇİLDİ Mİ?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlık seçimi heyecanı yaşandı. CHP'de 1366 kurultay delegesi, yeni genel başkanı belirlemek için sandık başına gitti. "İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı" sloganıyla Ankara Spor Salonu'nda yapılan 38. Olağan Kurultay'da Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel yarışıyor. Eski milletvekili İlhan Cihaner ve eski PM üyesi Örsan Kunter Öymen ise son anda yarıştan çekildi. Saat 21.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi sona erdi. Ayrı bir salonda gerçekleştirilen oy verme işleminde kurultay delegeleri 23 sandıkta tercihini yaptı.

Oy sayımı sonrası ikinci turda Özgür Özel'in 812, Kılıçdaroğlu'nun 536 oy aldığı belirlendi. Bu sonuçla Özgür Özel, CHP'nin 8. Genel Başkanı oldu. Özel galibiyetin ardından şunları söyledi: "Hayatımın en büyük gururunu, onurunu yaşıyorum. Bunu CHP'nin 100. yılında ve CHP'nin, hatta Türkiye'nin 100. yılda kurulan ilk sandıkta, ikinci yüzyıla yön verecek partimizin kurultayında oybirliğiyle ve hepimizin yürekten desteklediği şekilde şahsınıza verilen bu onurlu görevi layıkıyla yerine getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bugün ilk tur sonuçlandıktan sonra, o daha önce pek az deneyimlenen ve iki oy farkla ikinci tura kalan seçim sırasında ben oraya geleyim, Özgür Başkanımızın elini kaldırayım niyetini ifade eden, hepimizi duygulandıran, gönlü bizimle birlikte olan, başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne hep beraber devam edeceğimiz Sayın Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na.

"OMZUMA YÜKLEMİŞ OLDUĞUNUZ SORUMLULUĞUN FARKINDAYIM"

Sırtıma, omzuma yüklemiş olduğunuz sorumluluğun farkındayım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet Paşa, Bülent Ecevit, Deniz Baykal, Murat Karayalçın, Hikmet Çetin, Altan Öymen'in ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunda oturmak onların emanetine sahip çıkmak bundan sonra benimle birlikte hepinizin görevidir. Ben sizlere güveniyorum. Bir teşekkürü kolay kolay siyaset sahnesinde görülmeyen, bu süreçte geçmişteki pratiklerinin aksine yanımda olan, beni yetiştiren, anneme, babama, kardeşime, sevgili eşim Didem'e, biricik kızım İpek'e ve Özel Okay ve Menemenlioğlu ailelerine yürekten teşekkür ediyorum. İlkokul öğretmenimden yatılı okuldaki öğretmenlerime, beni yetiştiren öğretmenlerime, beni yalnız bırakmayan Bornova Anadolu Lisesi arkadaşlarıma, böylesi bir gecede bu büyük onuru benimle birlikte yaşayan tüm delegelerimize, tüm CHP'lilere yürekten teşekkür ediyorum. CHP'nin 130 milletvekilinden oluşan harika bir grubu var. Çok konuşuldu, buraya kim kaç milletvekilinin desteğiyle geldi diye.