CHP seçim verileri 2023! CHP seçim takibi nereden yapılır? 2023 Seçim takip sistemi!

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CHP SEÇİM TAKİBİ NEREDEN YAPILIR?

2023 Genel Seçimlerinde cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimi için halk sandığa gitti. 2023 seçimlerini haberler.com sitesinden yapabilirsiniz.

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2023 SEÇİM TAKİP SİSTEMİ

İstanbul'da Erdoğan yüzde 49 oranla 593 bin 392 oy aldı. Kılıçdaroğlu ise yüzde 46.03 oran ile 557 bin 424 oy almış durumda. Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da yüzde 4.62 ile 55 bin 927 oy aldı.