CHP SEÇİM SONUÇLARI: CHP kaç milletvekili çıkardı? CHP oy oranı nedir, hangi ilde kaç oy aldı?

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2023 CHP SEÇİM SONUÇLARI NEDİR?

Türkiye geneli%99,38 açılan sandık sayısına göre, CHP %25,39 oy oranı ile 169 milletvekili çıkarmıştır. 2023 Genel Seçim sonuçlarını Haberler.com Seçim 2023 sayfasından detaylı şekilde öğrenebilirsiniz.

CHP KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

CHP yüzde 25,39 ile 169 vekil çıkardı. Böylece Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 35.13, vekil sayısı ise 213 oldu. 2023 Genel Seçimleri hakkında detaylı bilgi için Haberler.com Seçim 2023 sitesini ziyaret edebilirsiniz.

CHP HANGİ İLLERDE MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

CHP 2023 Genel Seçimlerinde yüzde 25,39 ile 169 vekil çıkardı. 2023 Genel Seçimleri hakkında detaylı bilgi için Haberler.com Seçim 2023 sitesini ziyaret edebilirsiniz.

CHP HANGİ İLDE KAÇ OY ALDI?

2023 Genel Seçimleri CHP il il kaç oy aldığı ve hangi ilde kaç milletvekili çıkardığını öğrenmek için Haberler.com Seçim 2023 sayfasını ziyaret edebilirsiniz.