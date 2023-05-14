İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, oy sayım süreci devam ederken kameraların karşısına geçti. Anadolu Ajansı verilerine tepki gösteren İmamoğlu açıklama yaptı. Peki, CHP seçim sistemine göre oy oranı kaç? CHP seçim sistemine göre kim önde?

Anadolu Ajansı verilerine tepki gösteren İmamoğlu, "Yine bir AA vakası gündemde. Halbuki AA 2019 31 Mart seçimleri itibarıyla bitkisel hayata girmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyları çok aşağıda, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak" diye konuştu. CHP seçim sistemine göre oy oranı kaç? CHP seçim sistemine göre kim önde?

CHP SEÇİM SİSTEMİNE GÖRE OY ORANI KAÇ?

Mansur Yavaş CHP sistemine göre açılan sandık oranının yüzde 20 olduğu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu ifade etti.

"AA'YA İNANCIMIZIN ASLA OLMADIĞI ORTADADIR"

Sayım sürecinde Anadolu Ajansı tarafından açıklanan verilere kameraların karşısına geçerek tepki gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Yine bir AA vakası gündemde. Halbuki AA 2019 31 Mart seçimleri itibarıyla bitkisel hayata girmiştir. Devlet kurumu olmasına rağmen onlarla ilgili hiçbir beklentimiz yoktur. AA'ya inancımızın asla olmadığı ortadadır.

"YÜZDE 25 İLE BİR ALGI YÖNETİYOR AA"

2015 seçimlerinde yine AA ne hikmetse yine yüzde 65 ile Erdoğan'ı önde başlattı ve o seçim yüzde 40 ile bitti. Yüzde 25 ile bir algı yönetiyor AA. 2018'de yüzde 67'lerle başlıyor, yüzde 52'lerle bitiriyor. 15 puana yakın sonuçlanıyor.

"KILIÇDAROĞLU BUGÜN CUMHURBAŞKANI İLAN EDİLECEKTİR"

2019'da gücü yetmiyor, yüksekten başlıyor ama 2 saat sonra ekranlarını AA kapattı. Bu oranlara bakınca rahatlıkla söyleyebiliriz, 13. cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu bugün Cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir.

"SAYIN ERDOĞAN ÇOK AŞAĞILARDA BİR ORANA SAHİPTİR"

Veriler üzerinden baktığımızda yüzde 57 ile başlayan AA'nın ortalama 15-20 puan geride bitirdiği gecelere bakarsak bu akşamı siz ortaya koyun. Bu bakımdan şunu ifade edeyim, çok aşağılarda bir orana sahiptir Sayın Erdoğan. Bizim kendi verilerimiz de var.

"LİDERLER BİRAZDAN BURADA OLACAK VE BU AKŞAMI BURADAN TAKİP EDECEĞİZ"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüksek çıktığı sandıklara düzenli itirazlar yapılıyor, AA bunları sandıklara dahil etmiyor. Bu da yanılgıyı büyütüyor. Biz buradayız. 13. cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu burada. Liderler birazdan burada olacak ve bu akşamı buradan takip edeceğiz, sizleri bilgilendireceğiz.

"NET OLARAK ÖNDEYİZ"

Sandık başlarındaki kahramanlarımız, görev alan herkes işlerine baksınlar biz onlara güveniyoruz. Devletimiz, milletimiz adına vatandaşlarımıza ait olan oylara zeval getirmeyeceklerine inanıyorum. Görevimizin başındayız. Şu anki sonuçlar sizi mutlu edecek seviyededir. Net olarak öndeyiz, zamanı geldiğinde ifade edeceğiz. AA'ya toplama çıkarmayı öğreteceğiz. Benim tavsiyem AA'ya bakmayın, sizi yanıltıyor."

MANSUR YAVAŞ: AA DURUMUNA DÜŞMEK İSTEMİYORUZ

Mansur Yavaş'ın açıklamaları ise şu şekilde; "31 Mart seçimlerinde rakibimi yüzde 83 ile başlatmışlardı. Kendi işlerine gelen sandıkların akışını yapıp bunu da AA bütün milletimize yayıyor. Güvenilir bir tarafı yoktur. Artık AA gerçekten işlevini yerine getirmiyor. Bizim elimizdeki verilere göre; yüzde 23.87 net gelen açılan sandık sonuçlarına göre sayın Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu öndedir. Bize güvenin, inanın. Sonuçlar geldikçe bilgilendireceğiz. Doğru bilgi buradadır, biz mahçup olmak istemiyoruz yanlış bilgi vermek istemiyoruz. AA durumuna düşmek istemiyoruz.

"TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE, İSTANBUL'DA ANKARA'DA ÖNDEYİZ"

Sandıklarda duran arkadaşlarımızın, bütün milletimizin moralleri yüksek olsun. Net rakamlarla konuşuyoruz biz öndeyiz. Birinci turda tamamlayacağız inşallah. Tahmin ediyorum veriler yüzde 50'ye yaklaşırken yeniden bilgilendirme yapacağız. Açılan sandık oranı yüzde 23,87, ne kadar önde olduğumuzu söylemiyoruz. Sürekli güncelleniyor. Türkiye'nin her yerinde, İstanbul'da Ankara'da öndeyiz."