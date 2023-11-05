Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay seçimlerinde 3. tura kalır mı merak konusu oldu. Eğer seçimler 3. tura kalırsa, bu durum partinin içindeki dengeleri ve genel politikalarını nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor. Peki, CHP seçim 3.tura kalır mı? CHP kurultay seçimi 3. tura kalırsa ne olur? İşte detaylar...

CHP seçim 3.tura kalır mı? CHP kurultay seçimi 3. tura kalırsa ne olur?

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için yarışan Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy alırken, salt çoğunluk sağlanamadığı için seçim ikinci tura kaldı. Seçim 3.tura kalır mı merak konusu oldu. Arama motorlarında kurultay seçiminde 3.tura kalırsa ne olur sorgulatılıyor. Peki, CHP seçim 3.tura kalır mı? CHP kurultay seçimi 3. tura kalırsa ne olur? Detaylar haberimizde...

CHP SEÇİM 3.TURA KALIRSA NE OLUR?

İkinci tur oy kullanma işlemi saat 23:45'de başlayacak ve 01:00'de bitecek. İkinci turda da salt çoğunluk sağlanmazsa, seçimler üçüncü tura kalacak.

CHP DELEGELERİ SANDIK BAŞINDA

Bugüne kadar 7 genel başkanın görev yaptığı CHP'de 1366 kurultay delegesi, yeni genel başkanı belirlemek için sandık başına gitti. "İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı" sloganıyla Ankara Spor Salonu'nda yapılan 38. Olağan Kurultay'da Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel yarışıyor. Eski milletvekili İlhan Cihaner ve eski PM üyesi Örsan Kunter Öymen ise son anda yarıştan çekildi. Saat 21.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi sona erdi. Ayrı bir salonda gerçekleştirilen oy verme işleminde kurultay delegeleri 23 sandıkta tercihini yaptı.