Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Arama motorlarında ise CHP sandık sonuçları açıklandı mı? 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? soruları aratılıyor.

CHP sandık sonuçları açıklandı mı? sorusu merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Bu gelişmeyle birlikte oy sayımı başladı. YSK Başkanı Ahmet Yener sandıkların kapanmasının ardından yaptığı açıklamada, "14 Mayıs 2023 pazar günü Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Milletvekili Genel seçimleri sonuçlanmıştır. Kurulumuza şu ana kadar herhangi bir olumsuz bir durum söz konu olmamıştır" ifadelerini kullandı. Peki, CHP sandık sonuçları açıklandı mı? 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

CHP SANDIK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18.30 itibari ile yayın yasağının kalkmasının ardından Anka Haber Ajansı'ndaki verilere göre açılan %1.8 sandıktan Kemal Kılıçdaroğlu'na %45.3 oy çıkarken Recep Tayyip Erdoğan'a %49.9, Sinan Oğan'a ise %4.2 oy çıkığı açıklandı.