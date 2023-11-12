CHP MYK üyeleri Merak edilen konular arasında yer alıyor. Öte yandan CHP'de yeni Merkez Yönetim Kurulu belli oldu. Peki, CHP Sanayi ve Teknoloji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Kimdir, kaç yaşında, nereli, nerenin milletvekili? İşte detaylar…

Genel Sekreterlik görevine İzmir için Tunç Soyer'in yerine adı geçen Selin Sayek Böke getirilirken CHP Sanayi ve Teknoloji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Kimdir, kaç yaşında, nereli, nerenin milletvekili? Merak edildi. İşte detaylar…

CHP SANAYİ VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI PINAR UZUN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, NERENİN MİLLETVEKİLİ?

1991 yılında İstanbul'da doğan Pınar Uzun, lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-İktisat Bölümü'nde tamamlamış olup, kayıt dışı ekonomi ve despotik emek rejimleri üzerine araştırmalarını sürdürmektedir. Yüksek lisansını Bahçeşehir Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü'nde tezli olarak gerçekleştirmektedir. Enflasyonun düşük gelir gruplarının finansal kırılganlığı ve hissedilir yoksulluğa etkisi üzerine çalışmakta, banka kredi borçlanmalarıyla ilişkisini incelemektedir.

2006 yılında CHP Kadıköy ilçe örgütünde aktif olarak başladığı siyasi yaşamında öğrenci örgütlenmeleri alanında faaliyet göstermiş ve Öğrenci Örgütlenmelerinden Sorumlu Gençlik Örgütü Başkan Yardımcılığı görevinin ardından gerçekleştirilen parti içi seçimle 2015-2017 arası dönemde Kadıköy Gençlik Örgütü Başkanlığı görevini ifa etmiş bulunmaktadır. İstanbul'daki üniversitelerin paydaşlarının katılımıyla Kadıköy'de üniversite çalıştayını düzenlemiştir.

2007, 2011, 2015 genel seçimlerinde, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde, 2007, 2010, 2017 referandumlarında gençlik örgütleri bünyesinde katıldığı seçim çalışmalarında sahada görev almıştır.

36. Olağan Kurultay ve 37. Olağan Kurultay'da Parti Meclisi Üyesi seçilmiş, 2018 genel seçimi ve 2019 yerel seçimlerinde çalışmalarını bu bağlamda gerçekleştirmiştir. 2019 yerel seçimlerinde İstanbul çalışmalarının dışında Tekirdağ, Elazığ ve Edirne illerinde görev almıştır. Şeker fabrikalarının kapatılmasına karşı ilgili tüm illerde heyet beraberinde çalışmalarda bulunmuş olup Doğu çalışmaları kapsamında ise Elazığ, Tunceli, Malatya, Erzincan illerinde de çalışmalarını sürdürmektedir. 37. Dönem Parti Meclisi Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Dezavantajlı çocuklar adına gönüllü çalışmalar yürüten Uzun, örgün eğitime tâbi bazı öğrenci gruplarına gönüllü öğretmenlik yapmakta olup fırsat eşitsizliğine karşı organize edilen sosyal projelerde de faaliyet yürütmektedir.

12 yıl boyunca ara vermeden sürdürdüğü gençlik örgütlenmesine dönük pratikleri ve kadınların toplumsal, siyasal, iktisadi mücadelesini merkeze alan siyasi faaliyetlerine 2018 yılından başlayarak Parti Meclisi Üyesi olarak devam etmektedir.