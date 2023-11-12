Genel Sekreterlik görevine İzmir için Tunç Soyer'in yerine adı geçen Selin Sayek Böke getirilirken CHP Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz Kimdir, kaç yaşında, nereli, nerenin milletvekili? Merak edildi. İşte detaylar…

CHP SAĞLIK POLİTİKALARINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, NERENİN MİLLETVEKİLİ?

1966 yılında Kütahya'da doğdum. Dört çocuklu ailemin en büyük çocuğuyum.

1972-1983 İlk ve orta öğrenimimi Kütahya'da tamamladım

1983-1990-Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi'nde okudum ve mezun oldum

1990-1995. Dr Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisası yaptım

1995-1997- Emet ilçesi Devlet Hastanesi'nde Kadın Doğum uzmanı olarak çalıştım.

1997- 2011 – Kütahya Devlet Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalıştım.

Bulunduğum Sivil Toplum Aktiviteleri:

- KESK bünyesindeki Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Kütahya Temsilciliği Genel Merkez Delegeliği (2000-2002) ve yöneticilik (2000-2011);

- Ankara Tabip Odası Dr Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Temsilciliği (1993-1995).

- Kütahya Tabip Odası Merkez Konsey delegeliği (1996-1998);

- Babamız adına kurduğumuz İbrahim Aksaz Yaban Hayatını Koruma Derneği'nde yöneticilik yaptım ve dernek bünyesinde Organik Tarım, Kırsal Kalkınma ve doğal hayatın korunması ile ilgili çok sayıda çalışma ve projeler;

- Anne ve bebek sağlığı ile ilgili çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel kongrelerde sunulan çalışmalarım ve makalelerim oldu.

- Kurucularımdan olduğum Yerel Gündem 21 Platformu Kadın Komisyonu'nda Kütahya merkezinde çok sayıda ilköğretim okulunda annelere yönelik bilinçlendirme eğitimleri;

-Kadın ve Aileyi Koruma Derneği Başkanlığı

- Sık sık yerel gazetelerde Kütahya ve ülkemizin gündemi ile ilgili yazılar yazdım.

Evli ve bir çocuk annesiyim.

Kütahya'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sesi olmak için Cumhuriyet Halk Partisi'nden 24. dönem milletvekili adayı oldum.

Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi'ndeki görevimden 18 Nisan 2012 tarihinde istifa ederek özel muayenehanemde Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olarak hekimliğe devam ediyorum.

22 Haziran 2014 tarihinde Olağanüstü İl Kongre'sinde Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı seçildim. 21 Aralık 2015'deki Olağan İl Kongresi ile Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı'na tekrar seçilerek büyük sorumluluk getirdiğine inandığım bu önemli göreve büyük bir heyecanla devam ediyorum.