CHP Rize milletvekili adayı listesindeki isimler açıklandı. Yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte CHP Rize Milletvekili adayları kimler olduğu merak ediliyor. CHP Rize Milletvekili Adayları kimler olduğu sorusu gündeme geliyor. Peki, CHP Rize Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Rize Adayları!

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri açıklanırken vatandaşlar, CHP Rize Milletvekili Adayları listesini araştırıyor. Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunurken; Oğuz Kaan Salıcı Rize, Sadullah Ergin Ankara 1. sıradan aday gösterildi. CHP Rize Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Rize Adayları! Detaylar haberimizdedir…

CHP RİZE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesi açıklanıyor. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. CHP, merakla beklenen milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. CHP Rize Milletvekili Adayları kimler olduğu haberimizde yer alıyor.

CHP RİZE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI:

TAHSİN OCAKLI

KÖKSAL TOPTAN

MUHAMMET YILDIZ