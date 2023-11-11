"CHP Merkez Yönetim Kurulu'na seçilen Parti Sözcüsü Deniz Yücel özgeçmişi ve biyografisi" Merak edilen konular arasında yer alıyor. Öte yandan CHP'de yeni Merkez Yönetim Kurulu belli oldu. Peki, CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…

Genel Sekreterlik görevine İzmir için Tunç Soyer'in yerine adı geçen Selin Sayek Böke getirilirken CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel kimdir, kaç yaşında, nereli? Deniz Yücel özgeçmişi ve biyografisi Merak edildi. İşte detaylar…

CHP PARTİ SÖZCÜSÜ DENİZ YÜCEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1977, İzmir doğumludur. Evli ve iki çocuk babasıdır. 1995 yılı İzmir Atatürk Lisesi, 2000 yılı Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi mezunudur. İyi seviyede İngilizce bilmektedir. 2001 yılından bu yana İzmir Barosuna kayıtlı serbest avukatlık yapmaktadır. 1999 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi oldu. 2014 yerel seçimlerinde; İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi seçilerek, belediye meclisinde CHP grup sözcülüğü görevini üstlendi. 7 Ocak 2018 günü yapılan; CHP İzmir İl Kongresinde İl Başkanı seçildi.

DENİZ YÜCEL ÖZGEÇMİŞİ VE BİYOGRAFİSİ

CHP'de değişim rüzgarları sonra Özgür Özel, genel başkanlık koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan aldı. Özel, 38. Olağan Kurultayı'nda seçilen Parti Meclisi (PM) üyeleri ilk toplantısını gerçekleştirdi ve partinin yeni MYK'sı belirlendi. Özel, toplantının ardından yaptığı 24 kişiden oluşan MYK'yı gölge kabine olarak nitelendirdi. Genel Sekreterlik görevine İzmir için Tunç Soyer'in yerine adı geçen Selin Sayek Böke getirildi. Parti Sözcüsü ise CHP'de yıllardır bu görevi sürdüren Faik Öztrak yerine Deniz Yücel oldu.