Genel Sekreterlik görevine İzmir için Tunç Soyer'in yerine adı geçen Selin Sayek Böke getirilirken CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin Kimdir, kaç yaşında, nereli, nerenin milletvekili? Merak edildi. İşte detaylar…

CHP ÖRGÜTLERDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ENSAR AYTEKİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, NEREDEN MİLLETVEKİLİ?

Ensar Ayteki 7 Nisan 1972'deArdahan - Çıldır'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ardahan'da tamamladı. Kars Ticaret Lisesi'nde lise öğrenimi gören Aytekin, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur.

Genç yaşlardan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olan Aytekin'in yaptığı görevler ise şu şekildedir:

*2001 -2002 CHP Edremit İlçe Gençlik Kolu Başkanı

*2003 – 2005 CHP Edremit İlçe Saymanı

*2005 – 2007 CHP Edremit İlçe Sekreteri

*2012 – 2015 CHP Balıkesir İl Başkan Yardımcısı

*2013 – 2016 CHP Parti Okulu Eğitmeni

*2015 Haziran Seçimleri Balıkesir 6. Sıra Milletvekili Adayı

*2015 Kasım Seçimleri Balıkesir 4. Sıra Milletvekili Adayı

*2018'den bu yana Parti Okulu Türkiye Koordinatörü ve Parti İçi Eğitim Birimi Üyeliği

27. ve 28. Dönem Balıkesir Milletvekili seçilen Ensar Aytekin İçişleri Komisyonu Üyesidir.

Aytekin, evli ve iki çocuk babasıdır.