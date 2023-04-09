CHP Ordu milletvekili adayı listesindeki isimler açıklandı. Yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte CHP Ordu Milletvekili adayları kimler olduğu merak ediliyor. CHP Ordu Milletvekili Adayları kimler olduğu sorusu gündeme geliyor. Peki, CHP Ordu Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Ordu Adayları!

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri açıklanırken vatandaşlar, CHP Ordu Milletvekili Adayları listesini araştırıyor. Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunurken; Oğuz Kaan Salıcı Ordu, Sadullah Ergin Ankara 1. sıradan aday gösterildi. CHP Ordu Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Ordu Adayları! Detaylar haberimizdedir…

CHP ORDU MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesi açıklanıyor. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. CHP, merakla beklenen milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. CHP Ordu Milletvekili Adayları kimler olduğu haberimizde yer alıyor.

CHP ORDU MİLLETVEKİLİ ADAYLARI:

SEYİT TORUN

MUSTAFA ADIGÜZEL

AHMET TOKLUCUOĞLU

CENGİZ OKUR

NİLGÜN YILMAZ

SABRİ SONER GÖRGÜLÜ